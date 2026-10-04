Cele mai bune țări pentru călătorii în 2026. Europa ocupă șase locuri în Top 10

Japonia ocupă prima poziție în ediția din 2026 a Indicelui de Dezvoltare a Turismului și Călătoriilor, realizat de Forumul Economic Mondial. Europa are însă șase țări în primele zece poziții ale clasamentului. Separat, Albania se remarcă prin cea mai rapidă îmbunătățire a scorului în ultimii doi ani.

Indicele de Dezvoltare a Turismului și Călătoriilor (TTDI) evaluează condițiile și politicile care contribuie la dezvoltarea durabilă și rezilientă a sectorului turistic.

Printre elementele luate în calcul se numără infrastructura de transport aerian, competitivitatea prețurilor, siguranța și securitatea. Analiza include și aspecte precum tarifele hoteliere, condițiile de acordare a vizelor, eficiența transportului public, numărul siturilor incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO și distribuția geografică a activității turistice.

Japonia ocupă primul loc în clasamentul general, fiind urmată de Statele Unite ale Americii și Spania. Australia se află pe poziția a patra, iar Franța pe locul cinci.

Germania ocupă poziția a șasea, Regatul Unit este pe șapte, iar China pe opt. Ultimele două locuri din Top 10 sunt ocupate de Elveția și Italia.

Japonia Statele Unite ale Americii Spania Australia Franța Germania Regatul Unit China Elveția Italia

„Cel mai recent Indice de Dezvoltare a Turismului și Călătoriilor arată că există condiții favorabile pentru călătorii și turism care sunt la cel mai înalt nivel de la începutul pandemiei, 92% dintre economii înregistrând îmbunătățiri din 2024”, a declarat Ramya Krishnaswamy, șeful departamentului de economie a experiențelor și orașe din cadrul Forumului Economic Mondial. „Următorul capitol nu se referă doar la atragerea mai multor vizitatori, ci va fi despre crearea unei valori mai mari prin investiții în oameni, infrastructură și o colaborare public-privată mai puternică, astfel încât turismul să ofere beneficii de durată comunităților, afacerilor și destinațiilor.”

Raportul arată că Japonia a reușit să își diversifice baza de vizitatori și să încurajeze turiștii să descopere și zone aflate în afara principalelor centre turistice.

Această evoluție a contribuit la reducerea riscului ca turismul să fie concentrat în doar câteva destinații, în condițiile în care țara a primit, în același timp, un număr record de călători.

Un alt clasament realizat în cadrul raportului urmărește țările care și-au îmbunătățit cel mai rapid performanțele. Albania ocupă primul loc în această categorie, scorul său fiind cu 7% mai mare decât în urmă cu doi ani.

Potrivit raportului, Albania „a beneficiat de pe urma oferirii vizitatorilor unei alternative mai accesibile față de destinațiile vecine, oferind în același timp o experiență turistică convingătoare”.

Avansul a fost susținut și de îmbunătățirile înregistrate în infrastructura de transport aerian și în serviciile destinate turiștilor.

După Albania urmează Vietnam și Laos, iar Qatar ocupă poziția a patra. Clasamentul este completat de Malaezia, Thailanda, Filipine, Maroc, Nepal și Sri Lanka.

Astfel, cele mai rapide îmbunătățiri ale indicelui au fost înregistrate de Albania, Vietnam, Laos, Qatar, Malaezia, Thailanda, Filipine, Maroc, Nepal și Sri Lanka.