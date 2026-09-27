Un oraș din România, pe primul loc într-un clasament al destinațiilor de vacanță. Presa franceză îl recomandă turiștilor care vor să evite supraturismul

Cluj-Napoca este prezentat de presa franceză drept una dintre destinațiile europene potrivite pentru o călătorie în luna septembrie, în special pentru turiștii care vor să evite aglomerația caracteristică marilor orașe și centre turistice europene. Orașul din Transilvania este remarcat pentru patrimoniul său, dealurile verzi din împrejurimi și oferta culturală, într-o perioadă în care sezonul turistic de vârf începe să se încheie.

Publicația franceză Nord Littoral a inclus Cluj-Napoca într-un articol dedicat destinațiilor europene potrivite pentru călătorii care caută alternative la locurile afectate de turismul excesiv.

Orașul românesc este prezentat drept o destinație care continuă să fie ferită de fenomenul turismului de masă, chiar dacă atrage vizitatori datorită patrimoniului său, dealurilor verzi din împrejurimi și vieții culturale.

Luna septembrie este indicată ca o perioadă favorabilă pentru o astfel de călătorie. În această perioadă, sezonul turistic de vârf începe să se încheie în marile destinații europene, ceea ce poate oferi o alternativă pentru turiștii care vor să evite perioadele cu cea mai mare aglomerație.

Potrivit publicației franceze, Cluj-Napoca s-a clasat pe primul loc într-un clasament realizat de Skyscanner pentru destinațiile căutate de călătorii care vor să evite fenomenul de overtourism, cunoscut și sub denumirea de supraturism.

Supraturismul apare atunci când numărul foarte mare de vizitatori pune presiune asupra infrastructurii, serviciilor, mediului și vieții cotidiene a comunităților locale.

În ultimii ani, problema a devenit tot mai vizibilă în unele dintre cele mai populare destinații europene, unde fluxurile importante de turiști pot afecta atât funcționarea infrastructurii și serviciilor, cât și mediul și viața de zi cu zi a localnicilor.

În acest context, orașele care dispun de obiective turistice și activități culturale, dar beneficiază de un flux mai redus de vizitatori comparativ cu marile capitale și centre turistice ale Europei, pot reprezenta alternative pentru persoanele care caută experiențe mai puțin aglomerate.

Cluj-Napoca este prezentat în acest context ca o astfel de destinație, care poate combina obiectivele turistice și activitățile culturale cu avantajul unei presiuni turistice mai reduse.

În prezentarea dedicată orașului, Nord Littoral pune accentul pe trei elemente principale: patrimoniul Clujului, peisajele verzi din împrejurimi și programul cultural care rămâne activ inclusiv după încheierea perioadei de vârf a verii.

Prin aceste caracteristici, Cluj-Napoca este descris ca o opțiune pentru turiștii care nu urmăresc exclusiv destinațiile europene consacrate și preferă să călătorească în afara perioadelor în care presiunea turistică este cea mai ridicată.

Recomandarea publicației franceze vine într-un moment în care tot mai multe destinații europene caută soluții pentru gestionarea numărului mare de vizitatori. În acest context, călătoriile în extrasezon sunt promovate drept o alternativă la vacanțele din lunile de vară.