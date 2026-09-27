Pensia minimă în 2026 după 15 ani de cotizare. Cât poate primi un pensionar și când intervine indemnizația socială

Cei 15 ani de stagiu minim contributiv pot deschide dreptul la pensie pentru limită de vârstă, dacă este îndeplinită și condiția privind momentul pensionării. Această perioadă nu garantează însă acordarea unei sume fixe. Cuantumul pensiei se calculează individual, iar în 2026 beneficiarii eligibili ale căror drepturi se situează sub 1.281 de lei pot primi diferența până la acest nivel.

Diferența dintre anii lucrați și perioadele recunoscute la pensionare poate influența evaluarea dosarului. Suma denumită frecvent „pensie minimă” este, în legislație, indemnizația socială pentru pensionari.

Cuantumul acesteia a fost stabilit la 1.281 de lei începând cu 1 ianuarie 2024, prin derogare de la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizației sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit evidenței publicate de Casa Națională de Pensii Publice, acesta este nivelul aplicabil și în 2026.

Indemnizația socială nu reprezintă o categorie separată de pensie. Aceasta completează drepturile persoanei atunci când veniturile luate în calcul potrivit legii se află sub pragul de 1.281 de lei. De această indemnizație beneficiază doar pensionarii din sistemul public de pensii care au domiciliul în România, indiferent de categoria de pensie de care beneficiază sau de data înscrierii la pensie.

Prin urmare, o persoană care a cotizat 15 ani nu primește automat o pensie calculată la 1.281 de lei. Dacă dreptul stabilit pe baza contribuțiilor și celelalte venituri relevante sunt mai mici, diferența până la nivelul indemnizației sociale este suportată de la bugetul de stat.

La verificarea dreptului se iau în considerare, după caz, și pensiile din sisteme neintegrate sistemului public. În această categorie intră, de exemplu, pensiile avocaților, notarilor, cultelor recunoscute de lege sau sistemul pensiilor militare de stat. Sunt avute în vedere și drepturile plătite de sistemul public în baza unor legi speciale.

Pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă trebuie îndeplinite cumulativ condiția privind vârsta standard de pensionare și cea privind stagiul minim de cotizare contributiv. Acesta din urmă este de 15 ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați, potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei. În cazul femeilor, creșterea de la 62 de ani și 3 luni la 65 de ani se realizează eșalonat, în perioada septembrie 2024 – ianuarie 2035. Vârsta aplicabilă fiecărei persoane este stabilită în funcție de luna și anul nașterii.

Împlinirea celor 15 ani de contribuții nu permite, de una singură, ieșirea imediată la pensie. La stabilirea stagiului minim contează și diferența dintre stagiul de cotizare și stagiul de cotizare contributiv.

Stagiul de cotizare poate cuprinde și perioade asimilate sau necontributive recunoscute de lege. În schimb, stagiul de cotizare contributiv se referă, în principiu, la perioadele pentru care s-au datorat sau s-au plătit contribuții de asigurări sociale. În cazul asigurării prin contract, legea cere ca aceste contribuții să fie datorate și plătite.

Unele perioade beneficiază de reguli speciale. Casa Națională de Pensii Publice precizează, de exemplu, că perioada concediului pentru creșterea copilului acordat începând cu 1 ianuarie 2006 este luată în considerare la calculul stagiului minim și al stagiului complet de cotizare contributiv.

Prin urmare, dosarul trebuie verificat în funcție de regulile aplicabile fiecărei perioade, nu doar prin adunarea anilor înscriși ca stagiu total.

Durata contribuției arată dacă este îndeplinită una dintre condițiile necesare pentru pensionare, însă nu determină singură cuantumul pensiei. Pensia se stabilește pe baza punctajului acumulat potrivit legii. Din acest motiv, două persoane care au fiecare câte 15 ani de stagiu pot avea drepturi diferite, în funcție de veniturile pentru care au fost asigurate și de celelalte elemente valorificate la calcul.

Pentru un stagiu de numai 15 ani nu se acordă puncte de stabilitate. Acestea sunt prevăzute exclusiv pentru perioada de cotizare contributivă care depășește 25 de ani, conform principiului stabilității asigurării introdus prin Legea nr. 360/2023.

Indemnizația socială intervine după stabilirea dreptului de pensie, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare. Potrivit CNPP, completarea nu apare ca element distinct de calcul în decizia de pensionare, ci este evidențiată pe talonul de pensie.