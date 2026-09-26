Donald Trump respinge oferta Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz: Acordul nu ar fi acceptabil
SURSA FOTO: whitehouse.gov - Donald Trump
Președintele american Donald Trump a respins cea mai recentă propunere a Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și oprirea luptelor. Liderul de la Casa Albă a declarat că oferta Teheranului nu este acceptabilă, dar a lăsat deschisă posibilitatea unor noi negocieri între cele două părți.
Trump spune că vrea un acord, dar nu în condițiile propuse de Iran
Declarațiile președintelui american reprezintă un nou obstacol în încercările diplomatice de a pune capăt conflictului care durează de șapte luni între Statele Unite, Israel și Iran.
„Vor să ajungă la un acord și cred că este în regulă. Și eu aș vrea să ajung la un acord. Dar acel acord nu ar fi acceptabil”, le-a declarat Donald Trump jurnaliștilor înainte de a pleca de la Casa Albă.
Președintele american nu a exclus însă continuarea negocierilor cu Teheranul.
Conflictul a afectat puternic transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz și a produs perturbări pe piețele globale de energie. Traficul prin această rută maritimă importantă pentru transportul petrolului a scăzut puternic după escaladarea conflictului.
Iranul propunea redeschiderea Strâmtorii Ormuz în șapte zile
Oficialii iranieni au anunțat în această săptămână că au transmis, prin intermediari, o propunere care prevedea redeschiderea Strâmtorii Ormuz într-un interval de șapte zile.
Planul ar fi permis și reluarea negocierilor privind programul nuclear al Iranului.
În schimb, Teheranul solicita mai multe concesii din partea Washingtonului, inclusiv reducerea presiunii economice și anumite angajamente legate de conflictul aflat în desfășurare.
Trump consideră că Iranul încearcă să ajungă la o înțelegere din cauza situației în care se află în conflict.
„Vor să ajungă la un acord pentru a deschide imediat Strâmtoarea Ormuz, pentru că pierd foarte mult”, a afirmat președintele american.
Teheranul spune că este pregătit să reia negocierile nucleare
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat vineri că Teheranul este pregătit să reia discuțiile privind programul său nuclear dacă poate fi obținut un acord mai larg.
Potrivit oficialilor iranieni, propunerea prezentată Washingtonului stabilea o perioadă de șapte zile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și reducerea ostilităților regionale, înaintea reluării unor negocieri mai ample.
Președintele iranian Masoud Pezeshkian a susținut, la rândul său, continuarea demersurilor diplomatice în timpul aparițiilor sale din jurul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. El a precizat însă că Teheranul nu va ceda presiunilor venite din partea Washingtonului.
Propunerea Iranului a venit după contacte indirecte între reprezentanții americani și iranieni în timpul reuniunii liderilor mondiali de la New York.
Trump avertizase Iranul la ONU
Respingerea ofertei vine la numai câteva zile după ce Donald Trump a transmis un avertisment conducerii iraniene în discursul său susținut în fața Adunării Generale a ONU.
Trump a afirmat că Teheranul trebuie să aleagă între un acord cu Statele Unite și riscul unei „anihilări”.
Pezeshkian a răspuns în ziua următoare, afirmând în fața liderilor mondiali că Iranul rămâne deschis „dialogului, diplomației și negocierilor”, dar că nu va accepta ceea ce a numit „limbajul forței”.
Administrația Trump susține că presiunile militare și economice au consolidat poziția de negociere a Washingtonului. Președintele american a prezentat noua propunere venită din partea Teheranului drept un semn că această strategie produce rezultate.
Trump nu spune dacă SUA vor relua atacurile după alegeri
În ciuda respingerii actualei propuneri, Trump a indicat că este în continuare dispus să negocieze cu Iranul.
La începutul acestei luni, președintele american a estimat că actualul conflict va continua până la alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie. El a susținut că Iranul amână încheierea unei înțelegeri până după scrutin.
Întrebat sâmbătă dacă Statele Unite ar putea relua atacurile militare după alegeri, Donald Trump a refuzat să ofere un răspuns.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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