Prețurile petrolului scad după noul mesaj transmis de Iran privind încheierea războiului

Prețurile petrolului au scăzut joi, după avansul de aproximativ 4% înregistrat în sesiunea precedentă. Evoluția vine după ce Iranul a transmis că rămâne deschis către diplomație pentru încheierea războiului cu Statele Unite, deși cele două țări sunt încă departe de un acord.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au coborât cu 92 de cenți, echivalentul unei scăderi de 0,9%, până la 102,16 dolari pe baril, la ora 04:00 GMT. În același timp, contractele futures pentru West Texas Intermediate (WTI) au pierdut 77 de cenți, sau 0,8%, ajungând la 91,39 dolari pe baril.

Iranul și Statele Unite rămân divizate în privința modalității prin care ar putea fi încheiat războiul, însă diplomația trebuie să continue, a declarat miercuri pentru Reuters un înalt oficial iranian.

Declarația a fost făcută după ce președintele Iranului s-a adresat Adunării Generale a ONU și a afirmat că Teheranul nu se va preda niciodată presiunilor exercitate de Statele Unite.

Potrivit oficialului iranian, Teheranul analizează în prezent răspunsul Washingtonului la propriile propuneri de pace. Printre prioritățile Iranului se află ridicarea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene și redeschiderea Strâmtorii Hormuz. Evoluțiile diplomatice au influențat și modul în care investitorii evaluează riscurile de pe piața petrolului.

„Prețul petrolului scade deoarece piața își relaxează o parte din prima de risc geopolitic, pe măsură ce aprovizionarea cu apă din Golf se redresează și speranțele unei descoperiri diplomatice între SUA și Iran cresc”, a declarat Priyanka Sachdeva, șefa departamentului de analiză a pieței la Phillip Nova.

Sachdeva a explicat și diferența dintre evoluția contractelor Brent și WTI. „Brent menține o primă geopolitică și de rută maritimă mai mare, deoarece țițeiul internațional este mai direct expus perturbărilor din Orientul Mijlociu și Hormuz, în timp ce WTI beneficiază mai mult de aprovizionarea relativ izolată a SUA”, a adăugat Sachdeva.

Pe de altă parte, șeful securității iraniene, Mohsen Rezaei, a declarat miercuri că Strâmtoarea Hormuz nu va fi redeschisă atât timp cât condițiile stabilite de Iran nu sunt îndeplinite.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri, în fața jurnaliștilor, că ajungerea la un acord cu Iranul va necesita muncă susținută și timp. Oficialul american a adăugat că președintele Donald Trump dispune și de opțiuni militare.

În paralel cu evoluțiile legate de negocierile dintre Washington și Teheran, traderii au urmărit și informațiile privind posibile restricții asupra exporturilor americane de motorină.

Contractele futures pentru motorina cu conținut ultra-scăzut de sulf au scăzut cu aproximativ 5% în tranzacțiile de la prânz, după ce Politico a relatat că administrația Trump pregătește planuri pentru o interdicție de 90 de zile asupra exporturilor de motorină. Casa Albă a negat informația.

Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a declarat miercuri că o interdicție privind exporturile de motorină nu ar funcționa, chiar dacă Donald Trump a spus că ar susține o astfel de măsură.

Analiștii și observatorii pieței au avertizat că o asemenea măsură ar avea un efect redus asupra prețurilor ridicate la energie și ar putea afecta aprovizionarea globală. Potrivit acestor evaluări, o eventuală interdicție ar putea perturba și mai mult piețele de combustibili și economiile care depind de acestea.

Datele Administrației pentru Informații Energetice arată că stocurile americane de distilate, categorie care include motorina și păcura, au scăzut cu 428.000 de barili în săptămâna precedentă.

Nivelul stocurilor de distilate a ajuns astfel la 107,4 milioane de barili. Datele privind rezervele de produse petroliere sunt urmărite de traderi în contextul evoluțiilor de pe piața energetică.

În același timp, stocurile de țiței din Statele Unite au crescut cu 3 milioane de barili în aceeași săptămână. Rezervele de țiței au ajuns la 426,4 milioane de barili, în timp ce analiștii consultați de Reuters anticipau o scădere de 641.000 de barili.