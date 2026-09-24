Două drone în nordul țării, F-16 ridicate și RO-Alert transmis populației. Una s-a prăbușit în Suceava

O dronă s-a prăbușit joi dimineață în județul Suceava, în apropierea localității Solca. Aparatul de zbor a fost găsit după ce a pătruns în spațiul aerian național, iar autoritățile au intervenit pentru securizarea zonei.

Incidentul a avut loc după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană care evolua în apropierea graniței României, pe teritoriul Ucrainei. Ulterior, ținta a intrat în spațiul aerian românesc prin nordul județului Botoșani.

Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din județul Botoșani, iar două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate pentru monitorizarea situației. Măsurile de alertare au vizat atât județul Botoșani, cât și județul Suceava.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, joi dimineața, o țintă aeriană care a pătruns în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani, a evoluat timp de aproximativ patru minute în spațiul aerian național, după care s-a prăbușit în apropierea localității Solca, județul Suceava, fără a produce victime sau pagube materiale.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne au ajuns la locul prăbușirii și au securizat perimetrul. În urma verificărilor, autoritățile au identificat o dronă de mici dimensiuni.

La locul unde aparatul s-a prăbușit nu a fost semnalat un incendiu. Autoritățile au continuat verificările în zonă, în timp ce situația a fost monitorizată de structurile specializate. La ora 7:21, un elicopter IAR-330 SOCAT a decolat de la Baza 95 Aeriană Bacău pentru monitorizarea situației din zona în care a fost găsită drona.

MApN a precizat că ținta aeriană a evoluat aproximativ patru minute în spațiul aerian național înainte de a se prăbuși în apropierea localității Solca. Incidentul nu a provocat victime și nu au fost raportate pagube materiale.

„În continuarea informaţiilor transmise privind incidentul din dimineaţa zilei de 24 septembrie, precizăm că ţinta aeriană a evoluat timp de aproximativ patru minute în spaţiul aerian naţional, după care s-a prăbuşit în apropierea localităţii Solca, judeţul Suceava, fără a produce victime sau pagube materiale”, anunţă MApN.

Echipele Ministerului Afacerilor Interne au intervenit la fața locului, au izolat zona și au identificat aparatul de zbor. Drona era de mici dimensiuni, iar la locul prăbușirii nu a fost identificat un incendiu.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că operațiunile de monitorizare au continuat după identificarea epavei. ”Situaţia este în dinamică şi vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, transmite MApN.

Resturile dronei au fost găsite în zona localității Solca de persoane din zonă, care au filmat epava după prăbușire. Aparatul a fost identificat după intervenția echipelor autorităților.

Pe fondul situației, cursurile școlare din patru localități din regiune au fost suspendate până la ora 10:00. Măsura a fost luată în contextul alertării populației și al intervenției autorităților în zona afectată.

Ministerul Apărării Naționale anunță că sistemul de supraveghere radar „a detectat o țintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, în zona de nord a județului Botoșani.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situației”. Sursa citată precizează că, potrivit semnalelor radar, „ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani”.