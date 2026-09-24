Noapte tensionată la granița României. Două avioane F-18 au fost ridicate de la Mihail Kogălniceanu

O alertă aeriană a fost instituită joi dimineață în nordul județului Tulcea, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în legătură cu măsurile de alertare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 04.41, locuitorii din zona vizată au primit un mesaj RO-Alert.

Pentru supravegherea situației, două aeronave F-18 aparținând Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Avioanele se aflau în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, nu au fost raportate pătrunderi ale țintelor în spațiul aerian național.

Alerta aeriană transmisă populației din nordul județului Tulcea a încetat la ora 05.44. Ministerul Apărării Naționale a precizat că, până la acel moment, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României.

„Alerta aeriană a încetat la ora 05.44. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. În noaptea dinspre 23 spre 24 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene ce evoluau în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 04.41 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de pe Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru monitorizarea situației. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile”, se arată în comunicatul emis de Ministerul Apărării Naționale.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat, în noaptea de miercuri spre joi, o activitate aeriană intensă în mai multe regiuni ale țării. Printre zonele menționate s-au aflat și regiuni situate în apropierea frontierei cu România.

Cele două aeronave F-18 spaniole au fost trimise pentru monitorizarea situației aeriene după detectarea țintelor în apropierea localității Chilia Veche. Aeronavele spaniole participă la misiuni de Poliție Aeriană Întărită și se aflau în serviciul de luptă în momentul declanșării alertei.

Datele comunicate de Ministerul Apărării Naționale indică faptul că țintele detectate de sistemul radar evoluau pe teritoriul Ucrainei. Detectarea acestora a determinat notificarea structurilor responsabile de alertarea populației din zona de nord a județului Tulcea.

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 04.41, iar alerta a fost menținută până la ora 05.44. Pe durata acestei perioade, cele două aeronave F-18 au fost utilizate pentru monitorizarea situației.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar instituția a anunțat că va reveni cu informații pe măsură ce acestea vor fi disponibile.