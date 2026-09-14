România și Finlanda își consolidează cooperarea militară. Nicușor Dan anunță trecerea de la F-16 la F-35

România va face tranziția de la avioanele F-16 la F-35 în următorii ani, a anunțat președintele Nicușor Dan, după vizita efectuată la baza aeriană din Rovaniemi, Finlanda. Șeful statului a vorbit despre posibilitățile de cooperare dintre România și Finlanda în pregătirea piloților, dezvoltarea infrastructurii bazelor aeriene, mentenanță și producția industrială.

Vizita la Lapland Air Wing a avut loc cu ocazia participării președintelui la Summitul European dedicat Regiunii Arctice. Nicușor Dan a arătat că România și Finlanda se află la extremități diferite ale aceluiași flanc NATO, dar au provocări și obiective comune în domeniul apărării.

Președintele a transmis că experiența Finlandei poate fi relevantă pentru România în condițiile în care ambele state dezvoltă capabilități bazate pe avioanele F-35.

„Vizitând Lapland Air Wing, în marja Summitului European pentru Arctica, am văzut ce înseamnă să păzeşti în fiecare zi extremitatea nordică a NATO. Le mulţumesc Forţelor Aeriene Finlandeze pentru primirea călduroasă şi pentru profesionalismul demonstrat”, a scris Nicuşor Dan pe platforma X.

Șeful statului a comparat dezvoltarea capabilităților aeriene ale celor două țări, subliniind că baza de la Rovaniemi este implicată în tranziția Finlandei către F-35. România urmează un parcurs similar.

„Rovaniemi şi bazele aeriene ale României se află la capetele opuse ale aceluiaşi flanc, dar drumurile noastre converg. Această bază este locul de unde începe capabilitatea Finlandei cu avioane F-35. România se află pe aceeaşi cale, trecând de la F-16 la F-35 în anii următori”, a precizat şeful statului.

Cooperarea dintre cele două țări ar putea viza mai multe componente necesare operării noilor aeronave. Președintele a enumerat pregătirea piloților, infrastructura bazelor, mentenanța și producția industrială.

„Avem multe de învăţat unii de la alţii – în ceea ce priveşte pregătirea piloţilor, infrastructura bazelor, mentenanţa şi producţia industrială. România este pregătită să aprofundeze această cooperare”, a transmis preşedintele.

Nicușor Dan a subliniat și importanța forțelor aeriene pentru securitatea statelor NATO: „Puterea aeriană este una dintre cele mai clare expresii ale solidarităţii europene şi aliate, din Arctica până la Marea Neagră”.

Înaintea summitului de la Rovaniemi, președintele a vorbit și despre legătura dintre provocările de securitate de la Marea Neagră și cele din regiunea arctică. În opinia sa, statele aflate în cele două zone sunt expuse unor amenințări similare.

„Suntem o ţară importantă pe Flancul estic şi avem aceeaşi ameninţare pe Flancul estic şi în zona arctică. Desigur, Rusia este în spatele acestei ameninţări”, a afirmat şeful statului.

Printre riscurile identificate de președinte se numără atacurile cu drone, acțiunile îndreptate împotriva infrastructurii critice, atacurile cibernetice și actele de sabotaj. În aceste condiții, consideră Nicușor Dan, țările vizate trebuie să-și coordoneze răspunsurile.

„Cum avem atacuri asemănătoare, trebuie să avem mijloace asemănătoare de descurajare şi de pregătire pentru ele. Acesta este motivul pentru care suntem aici”, a explicat preşedintele.

România face parte din Formatul Helsinki și urmează să găzduiască următorul summit, programat pentru începutul anului viitor.

România poate contribui la cooperarea cu statele din nordul Europei prin experiența acumulată la Marea Neagră, inclusiv în domeniul deminării, al colectării de informații și al protejării infrastructurii submarine.

„Este important să împărtăşim expertiza cu ţările de pe Flancul estic, cu ţările de la graniţa arctică”, a declarat el.

Cooperarea ar putea fi extinsă și în plan economic. Nicușor Dan a indicat experiența României în exploatarea și tratarea mineralelor, colaborarea dintre institutele de geologie român și finlandez, precum și capacitățile existente în construcția navală.

„Avem expertiză şi în ceea ce priveşte construirea de nave. Deci, este un bun format de cooperare, pentru a aduce investiţii pe Flancul estic şi în zona arctică”, a mai spus Nicuşor Dan.

La Summitul European dedicat Regiunii Arctice, România susține o abordare comună a provocărilor de securitate care se întind de la Arctica până la Marea Neagră, inclusiv în domenii precum protecția infrastructurii critice, dezvoltarea capacităților de apărare și securitatea energetică.