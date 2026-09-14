Crin Antonescu îl acuză pe Nicușor Dan de blocajul politic. Ce le reproșează alegătorilor: Un președinte inapt

Crin Antonescu l-a criticat pe Nicușor Dan într-o intervenție televizată, atribuindu-i responsabilitatea pentru blocajul politic din România. Fostul candidat la prezidențiale susține că situația se prelungește de cinci luni, fără desemnarea unui candidat pentru funcția de premier. El afirmă că lipsa unei nominalizări nu are justificare. Antonescu i-a criticat și pe alegătorii care spun că regretă votul acordat actualului președinte.

Crin Antonescu afirmă că Nicușor Dan este principalul responsabil pentru prelungirea situației politice pe care o descrie drept un blocaj. În intervenția de la Realitatea, fostul candidat la prezidențiale a raportat perioada de cinci luni la momentul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan și a pus sub semnul întrebării capacitatea șefului statului de a-și exercita funcția.

„Eu, recapitulând foarte, foarte scurt, spun de câteva luni: De când a căzut guvernul Bolojan, sau ar fi trebuit să cadă, de când, conform principiilor democratice, trebuia să plece, deci după moțiunea de cenzură, suntem în a cincea lună. Domnule, dar există o ierarhie a responsabilităților și problema este la Cotroceni. Eu nu am cum să evit această apreciere. Sediul materiei, sediul problemei: problema României este Nicușor Dan, președinte Nicușor Dan. România are un președinte inapt, incapabil sau nu are președinte”, a declarat Antonescu, la Realitatea.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a susținut că evaluarea sa nu este motivată de competiția electorală cu Nicușor Dan sau de ostilitate personală. În același context, el i-a criticat pe cei care își exprimă acum regretul pentru votul acordat și a subliniat că alegerea președintelui a aparținut majorității de la acel scrutin.

„Îmi pare foarte rău, nu o spun cu dușmănie. Nu o spun ca un fost contracandidat, că nu-i de vină Nicușor Dan, că niște oameni care astăzi, cu ipocrizie și cu tembelism, își dau cu pumnii în cap, în mod explicit, ei se jelesc peste tot că l-au votat. Deci nu o spun în această calitate. Nu-i el e de vină că l-au ales. Cum l-au ales? O majoritate din momentul ăla”, spune Antonescu.

Crin Antonescu susține că șeful statului trebuia să desemneze un candidat pentru conducerea Guvernului și consideră că absența acestei decizii timp de cinci luni nu poate fi justificată. În opinia sa, acesta este demersul pe care președintele avea obligația să îl facă pentru depășirea situației actuale.

„Dar asta este realitatea. Ca să lași o țară cinci luni fără a face gestul la care te obligă și e singurul care poți să-l faci, și anume să numești dracului, Doamne iartă-mă, un candidat de prim-ministru, cu lunile, nu are niciun fel de explicație, nu are niciun fel de scuză și nu are niciun fel de soluție”, mai afirmă Antonescu.

Antonescu afirmă că celor care regretă alegerea lui Nicușor Dan le-ar reproșa felul în care au evaluat experiența acestuia înainte de scrutin. El susține că activitatea de la primărie oferea deja indicii despre modul în care acesta lua decizii și își asuma responsabilitățile unei funcții publice.

„Pentru că altfel le-aș spune celor care trebuie să văicăresc astăzi foștii săi votanți, le-aș spune: domnilor, dar sunteți și voi cu mari probleme de adecvare la realitate? Dar nu l-ați văzut că omul n-avea nici în clin nici în mânecă cu o funcție în care trebuie să iei decizii, în care trebuie să ai un minim de cultură politică și democratică, în care trebuie să-ți asumi o funcție, singura funcție din sistemul politic românesc, politic și administrativ, care nu are adjunct, care nu are viceprimar, care nu are secretar de stat.

Dar voi nu ați văzut cum stăteau cu lunile și cu anii acte la primărie nesemnate? Toate lucrurile astea se cunoșteau”, susține fostul candidat.