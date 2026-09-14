Circul Metropolitan București va deschide fiecare seară la „Salieri Circus Award”. Artiști din 25 de țări participă la festivalul din Italia

Circul Metropolitan București va participa pentru prima dată la Festivalul Internațional „Salieri Circus Award”, programat între 24 și 28 septembrie 2026, la Teatrul Salieri din Italia. Artiștii instituției vor prezenta momentul de deschidere al fiecărei seri de spectacol, în regia artistică a Amei Butoiescu. Directoarea artistică va face parte și din juriul tehnic, condus de Eugene Chaplin, fiul lui Charlie Chaplin. Competiția reunește 23 de numere de circ, interpretate de 50 de artiști din 25 de țări.

Circul Metropolitan București va deschide serile festivalului cu un moment original care îmbină coregrafia și acrobația, inspirat din lucrarea „La Fiera di Venezia” a compozitorului Antonio Salieri. Regia artistică a prologului este semnată de Ama Butoiescu.

Festivalul asociază circul contemporan cu teatrul și muzica simfonică. În prezentarea transmisă de instituția bucureșteană, „Salieri Circus Award” este descris drept singurul festival din lume care unește circul și muzica clasică.

Ama Butoiescu consideră invitația o recunoaștere a activității artiștilor români și a modului în care aceștia integrează mai multe forme de expresie în spectacole:

„Pentru Circul Metropolitan București, invitația de a deschide fiecare seară a Festivalului Internațional de Circ Salieri 2026 este o recunoaștere care ne onorează profund. În perioada 24–28 septembrie, artiștii români vor avea privilegiul de a da startul spectacolelor unuia dintre evenimentele importante ale circului contemporan european. Artiștii noștri sunt apreciați pentru profesionalism, expresivitate și capacitatea de a construi spectacole în care circul, muzica și teatrul se întâlnesc într-o formă contemporană.”, declară Ama Butoiescu, director artistic al Circului Metropolitan București și membră a juriului din partea României la competiția internațională din Italia.

Participarea la festival va aduce artiștii bucureșteni în fața unor directori de festivaluri, impresari, agenți internaționali și specialiști în identificarea talentelor. Potrivit informațiilor transmise de instituție, printre cei prezenți se vor afla reprezentanți ai Moulin Rouge din Paris, Cirque du Soleil și The 7 Fingers.

La eveniment sunt anunțați și reprezentanți ai festivalurilor de circ din Monte Carlo, Girona, Latina și Budapesta. Pe parcursul celor cinci zile, spectacolele vor fi urmărite de publicul italian și de oficialități locale.

George Costin, directorul general al Circului Metropolitan București, afirmă că prezența în programul festivalului poate contribui la recunoașterea internațională a instituției:

„Această invitație validează tranziția Circului Metropolitan către standardele înalte ale artelor circului european. Nu mergem acolo doar pentru a performa, ci pentru a demonstra că Bucureștiul este un pol de excelență în noul val al circului contemporan”, susține George Costin, director general al Circului Metropolitan București.

Juriul tehnic al competiției va fi condus de Eugene Chaplin, fiul lui Charlie Chaplin, iar Ama Butoiescu va participa în calitate de membră din partea României. În concurs sunt înscrise 23 de numere, pregătite de 50 de artiști proveniți din 25 de țări.

Pentru momentul românesc, instituția îi nominalizează pe Cristina Dumitrescu, Alyssa Marie Andreescu Lazăr, Ana Cristina Andries, Andrei Iulian Bindar, Cristina Voicu, Cristina Paula Barna, Elena Aurora Nechulache, Gamze Saldiz, Matei Ionescu, Mihail Ionescu și Shara Maria Stefan. Deși prezentarea anunță o trupă de 10 artiști, lista transmisă cuprinde 11 nume.

Programul spectacolelor și informațiile despre celelalte evenimente organizate de Circul Metropolitan București sunt disponibile pe site-ul oficial al instituției.

Istoria instituției începe în 1954, când aceasta funcționa sub denumirea de Circul de Stat al României. Din 1961, spectacolele sunt găzduite în sediul din Aleea Circului, construit după planurile arhitectului Nicolae Porumbescu.

Clădirea a fost declarată monument istoric în 2010. Denumirea de Circul Metropolitan București a fost adoptată în 2017.

Palmaresul prezentat de instituție include distincția obținută în 1980, la Madrid, de Trupa Constantin: Premiul Oscar pentru excelență și performanță în arta circului. În 1996, Trupa Ewelyn Marinof a câștigat Clovnul de Aur la Monte Carlo.

Artiștii români au primit Clovnul de Bronz la Festivalul Internațional de Circ de la Monte Carlo în 2002, iar alte distincții de același fel au urmat în 2007 și 2011. Pentru ediția din 2011, prezentarea menționează premiul câștigat de Trupa de acrobate Almas.

În enumerarea performanțelor figurează și Clovnul de Argint obținut de Trupa Crețu, Premiul Întâi la Festivalul de Circ de la Salamanca, Spania, în 2003, Premiul Asociației Europene a Circului și Premiul Televiziunii Monte Carlo. Instituția atribuie continuarea activității sale muncii artiștilor și echipelor care pregătesc spectacolele, precum și respectului pentru public, artă și cultură.