Toamna lui 2026, sezonul marilor festivaluri din România. Ce evenimente au loc în București, Cluj, Timișoara, Iași, Constanța și Craiova

Toamna lui 2026 transformă marile orașe din România în adevărate scene culturale. De la concerte și festivaluri de film până la gastronomie și evenimente sportive, Bucureștiul, Cluj-Napoca, Timișoara, Iașiul, Constanța și Craiova pregătesc experiențe pentru toate gusturile. Iată unde merită să ajungi în această toamnă și ce evenimente nu trebuie ratate.

Toamna anului 2026 aduce un calendar bogat de evenimente culturale și de divertisment în marile orașe din România.

Bucureștiul, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța și Craiova găzduiesc festivaluri de film, concerte, spectacole de teatru, evenimente literare, expoziții și târguri gastronomice.

Capitala deschide sezonul de toamnă cu Unforgettable Festival, programat pe 5 și 6 septembrie 2026. Evenimentul propune concerte simfonice și spectacole crossover susținute de artiști internaționali, fiind unul dintre evenimentele muzicale importante ale începutului de toamnă.

La finalul lunii septembrie și începutul lunii octombrie este programat Bucharest Science Festival, dedicat științei și educației. Publicul va putea participa la expoziții interactive, experimente și conferințe, într-un format destinat atât copiilor, cât și adulților interesați de descoperirile științifice.

În perioada 2-11 octombrie are loc Animest, Festivalul Internațional de Film de Animație. Evenimentul reunește proiecții, ateliere și competiții internaționale dedicate producțiilor de animație.

Tot în Capitală, iubitorii sportului sunt așteptați la Bucharest Marathon, organizat în luna octombrie. Competiția atrage anual mii de alergători și transformă o parte dintre bulevardele centrale ale orașului într-un traseu destinat participanților.

Finalul lunii octombrie aduce un alt eveniment cinematografic important. Les Films de Cannes à Bucarest este programat între 24 octombrie și 2 noiembrie și oferă publicului posibilitatea de a vedea filme premiate sau selectate la Festivalul de Film de la Cannes.

La Cluj-Napoca, sezonul de toamnă începe cu Wonder Puck, Festivalul Teatrelor de Păpuși și Marionete, programat între 4 și 6 septembrie în Parcul Central și la Casino. Evenimentul include spectacole stradale, ateliere interactive și activități dedicate familiilor.

Între 10 și 12 septembrie este programat Transilvania Fashion Festival, care aduce prezentări de modă și gale dedicate designerilor români și internaționali.

La sfârșitul lunii octombrie, pe 31 octombrie, BT Arena găzduiește NOSTALGIA Cluj-Napoca. Evenimentul este dedicat muzicii și culturii anilor ’90 și 2000 și se adresează celor care vor să retrăiască atmosfera acelor perioade.

Calendarul cultural al orașului continuă în noiembrie cu Transylvania Jazz Festival, care propune concerte și sesiuni de jam în mai multe spații culturale din Cluj-Napoca.

Timișoara începe toamna cu Timișoara Music Week, desfășurat între 2 și 6 septembrie. Evenimentul transformă orașul într-un spațiu pentru muzică live și concerte urbane.

În perioada 11-20 septembrie are loc Timișoara Playground Festival, cu evenimente în Piața Operei și Piața Libertății. Festivalul este axat pe artele performative, teatru, jocuri comunitare și spectacole stradale.

În octombrie, între 13 și 19, publicul timișorean este așteptat la TAIFAS, Festivalul de Film și Cultură Balcanică. Programul combină proiecții cinematografice cu elemente de gastronomie, muzică și cultură din spațiul balcanic.

Iașiul găzduiește în octombrie unul dintre cele mai importante evenimente literare din România. FILIT, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere, este programat între 21 și 25 octombrie și reunește scriitori și traducători din România și din străinătate.

În perioada 10-15 octombrie sunt organizate și Sărbătorile Iașului, dedicate inclusiv Sfintei Parascheva. Programul include pelerinajul religios, Târgul Meșteșugarilor, târguri culinare și concerte în aer liber.

Toamna aduce la Iași și Street FOOD Festival, programat în luna septembrie. Vizitatorii pot găsi food truck-uri, preparate diverse, muzică live și spații de relaxare.

La Constanța, unul dintre cele mai importante evenimente ale sezonului este Cazino Music Festival. Seria de concerte și recitaluri se desfășoară între 12 septembrie și 22 noiembrie la Cazinoul din Constanța și marchează redeschiderea culturală a clădirii restaurate.

Luna noiembrie aduce și o serie de spectacole de balet și teatru. Printre acestea se numără spectacolul omagial dedicat lui Oleg Danovski, „Lacul Lebedelor”, programat pe 7 noiembrie la Casa de Cultură a Sindicatelor.

În lunile septembrie și octombrie sunt programate și evenimente gastronomice reunite sub conceptul Toamna Dobrogeană. Târgurile culinare de pe faleza Portului Tomis pun în valoare preparatele din pește și vinurile locale.

Craiova își începe toamna culturală cu IntenCity Classical Edition, programat pe 25 și 26 septembrie la Sala Polivalentă. Ediția specială este dedicată fuziunilor dintre muzica simfonică și genurile pop și clasice.

În octombrie și noiembrie, scena culturală a orașului este completată de Festivalul Internațional de Operă Elena Teodorini și Craiova Jazz Festival. Spectacolele și recitalurile de muzică clasică, operă și jazz sunt organizate la Filarmonica Oltenia și la Teatrul Național „Marin Sorescu”.

Sezonul evenimentelor din Craiova se încheie cu RoWine Autumn Edition, programat pe 14 noiembrie la Ramada Plaza. Festivalul este dedicat vinurilor premium și include degustări ghidate și sesiuni de tip masterclass.