Casa de Pensii anunță schimbări importante pentru pensionari. Trebuie să urmeze o nouă procedură: NU trebuie să vii la ghișeu

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pune la dispoziția utilizatorilor un nou Spațiu Privat Virtual (SPV), iar Casa Județeană de Pensii Alba a prezentat modalitățile prin care poate fi creat un cont pe noua platformă. În funcție de documentele de identificare electronică deținute, înregistrarea poate fi realizată complet online sau poate necesita o deplasare la ghișeul casei teritoriale de pensii.

Persoanele care au deja un cont RoEID își pot crea contul în noul SPV al CNPP prin intermediul acestei platforme de identificare. Întregul proces se desfășoară online, astfel că nu este necesară prezentarea la ghișeu.

RoEID permite, în acest caz, realizarea procedurii de înregistrare fără deplasarea la casa teritorială de pensii, potrivit informațiilor publicate de Casa Județeană de Pensii Alba pe Facebook.

O altă variantă este disponibilă persoanelor care dețin un certificat electronic calificat. Acestea trebuie să completeze cererea online și să o semneze electronic.

După completare și semnare, cererea este transmisă spre verificare casei teritoriale de pensii. Nici în această situație nu este necesară prezența fizică la ghișeu.

Persoanele care nu dețin nici cont RoEID și nici certificat electronic calificat pot începe procedura tot online, însă aceasta presupune ulterior și o deplasare la casa teritorială de pensii.

În prima etapă, solicitantul trebuie să completeze online cererea și să selecteze opțiunea privind prezența fizică. După primirea numărului de înregistrare, persoana trebuie să se prezinte la casa teritorială de pensii pentru semnarea cererii.

În acest caz, prezența la ghișeu este obligatorie, spre deosebire de primele două variante.

Pe scurt, persoanele care au RoEID pot realiza întreaga procedură online. Cei care dețin un certificat electronic calificat pot, de asemenea, să completeze și să semneze electronic cererea, fără să ajungă la ghișeu.

În cazul persoanelor care nu au nici RoEID, nici certificat electronic calificat, cererea este completată online, dar procedura continuă la ghișeu pentru semnarea documentului.

Noul Spațiu Privat Virtual este administrat de Casa Națională de Pensii Publice.

Pentru crearea contului SPV și pentru informațiile referitoare la modalitățile de înregistrare, utilizatorii sunt îndrumați către pagina oficială CNPP, disponibilă la adresa my.cnpp.ro/conectare.

Postarea poate fi vizualizată aici.