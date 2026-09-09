Pensionarii români din străinătate au termen limită până la 30 septembrie! Trebuie să trimită documentul urgent

Pentru pensionarii români care trăiesc peste hotare, un document aparent banal poate face diferența între încasarea pensiei la timp și suspendarea plății. Termenul limită se apropie, iar cei care îl depășesc riscă să rămână fără bani începând din luna octombrie. Cum se transmite certificatul și ce trebuie făcut pentru reluarea plății?

Pensionarii români stabiliți în străinătate, care beneficiază de pensii din sistemul public din România, au termen până la 30 septembrie 2026 pentru a transmite certificatul de viață către casa teritorială de pensii competentă. În cazul în care documentul nu este trimis la timp, plata pensiei poate fi suspendată începând din luna octombrie.

Obligația îi vizează pe pensionarii care au domiciliul sau reședința în afara României și se află deja în evidențele de plată ale sistemului public de pensii. Pensia poate fi virată atât într-un cont bancar deschis în România, cât și într-un cont bancar din țara în care locuiește beneficiarul.

Potrivit prevederilor Legii nr. 360/2023, aflată în vigoare din 1 septembrie 2024, certificatul de viață trebuie transmis de două ori pe an. Termenele stabilite de legislație sunt 31 martie și 30 septembrie, iar responsabilitatea pentru inițierea procedurii îi revine pensionarului.

De la această obligație sunt exceptați beneficiarii reprezentați de un mandatar desemnat prin procură specială, în situația în care documentul îi impune acestuia să informeze casa de pensii cu privire la orice modificare relevantă. Printre aceste situații se numără decesul beneficiarului sau schimbarea adresei de domiciliu.

Certificatul de viață trebuie semnat de pensionar în prezența unei instituții sau a unei persoane autorizate din statul în care acesta locuiește permanent. Prin această procedură este confirmată identitatea persoanei care semnează, precum și faptul că aceasta este titularul drepturilor de pensie.

Certificarea poate fi efectuată de instituții din domeniul pensiilor și securității sociale, autorități locale, misiuni diplomatice sau oficii consulare. În funcție de legislația statului de reședință, documentul poate fi certificat și de notari, avocați, consilieri juridici sau medici de familie.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pune la dispoziție un model actualizat al certificatului de viață, în variante bilingve română-germană, română-engleză, română-spaniolă, română-franceză, română-maghiară și română-italiană. Poate fi utilizat inclusiv formularul mai vechi. După completare și certificare, documentul poate fi transmis casei teritoriale de pensii prin poștă, fax sau e-mail. Pensionarul trebuie să păstreze dovada expedierii.

În cazul în care certificatul de viață nu ajunge la casa de pensii până la 30 septembrie 2026, plata pensiei poate fi suspendată începând din luna următoare. Astfel, pentru verificarea aferentă celei de-a doua jumătăți a anului, suspendarea poate interveni din octombrie.

Suspendarea plății nu duce însă la pierderea dreptului la pensie. După ce casa de pensii primește certificatul completat și certificat corespunzător, plata pensiei poate fi reluată. Sumele neachitate pe perioada suspendării pot fi plătite retroactiv, începând cu data suspendării, cu respectarea termenului general de prescripție.

O procedură distinctă se aplică pensionarilor nerezidenți care urmează să primească pentru prima dată pensia din sistemul public românesc. În situația în care între data depunerii cererii de pensionare și prima dată de plată stabilită prin decizie trec mai mult de șase luni, casa teritorială de pensii transmite beneficiarului, odată cu decizia de pensionare, și certificatul de viață. Prima plată a pensiei este efectuată după primirea formularului completat și certificat.