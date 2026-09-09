Precizări suplimentare ale Camerei de Comerț și Industrie a României privind deplasările externe
SURSA FOTO: CCIR
București, 8 septembrie 2026: Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) face următoarele precizări cu privire la comentariile apărute în spațiul public referitoare la o deplasare externă efectuată la data de 8 iulie 2026.
CCIR regretă politizarea dezbaterii publice pe această temă și dorește să asigure presa și opinia publică de faptul că singurul obiectiv al deplasării cu durata de câteva ore a fost atragerea de investiții străine în România.
Am considerat că merită să facem un astfel de efort financiar și logistic pentru a prezenta unor investitori de calibru avantajele de a investi în România, în condițiile în care percepția externă este negativ afectată de neclarități referitoare la legislația muncii, precum și la stabilitatea cadrului juridic și fiscal.
Reiterăm că toate cheltuielile instituției, inclusiv cele aferente deplasărilor externe, sunt susținute din venituri proprii.
Menționăm, de asemenea, că în aceste situații tariful se calculează pe ore de zbor și este identic indiferent de numărul persoanelor aflate la bord, fără alte costuri suplimentare.
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Virgil Munteanu este Director Executiv al Editurii Evenimentul și Capital din 2012, având o experiență de peste 25 de ani în management media și comunicare strategică. Cu o pregătire multidisciplinară în domeniile tehnic și comunicare în afaceri, a coordonat numeroase campanii de anvergură începând cu anul 1996. Semnează constant articole, analize și editoriale pentru publicații de referință precum Capital, Evenimentul Zilei, Infofinanciar, Doctorul Zilei, Infoactual, Infofinanciar și Animal Zoo.
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