Termen important pentru fermierii afectați de secetă. Ce documente trebuie depuse la primărie până la 15 octombrie

Fermierii care au culturi afectate de secetă trebuie să depună o serie de documente la primăria pe raza căreia se află terenul agricol. Pentru culturile înființate în primăvară, precum porumbul și floarea-soarelui, termenul indicat pentru depunerea înștiințărilor este 15 octombrie 2026.

Producătorii agricoli sunt informați de primării cu privire la depunerea înștiințărilor privind producerea sau apariția efectelor secetei. Documentele trebuie înregistrate în termen de cel mult 30 de zile de la producerea sau apariția efectelor secetei, dar nu mai târziu de 15 octombrie.

Procedura îi vizează pe fermierii ale căror culturi sunt afectate în proporție de peste 30%.

În cazul fermierilor care vor constatarea pagubelor provocate de secetă, documentele sunt depuse la primăria pe raza teritorială a căreia se află terenul agricol.

Primăria comunei Oarța de Sus, județul Maramureș, a informat agricultorii cu privire la documentele necesare pentru înregistrarea înștiințărilor legate de secetă. Dosarul se depune la sediul Primăriei, la Biroul Registrul Agricol.

Înștiințările sunt depuse de utilizatorii ale căror culturi sunt afectate în proporție de peste 30%.

Pentru înregistrarea înștiințării și evaluarea ulterioară în teren, fermierii trebuie să pregătească mai multe documente.

Este necesar formularul-tip de înștiințare, care se ridică de la sediul Primăriei.

Persoanele fizice trebuie să prezinte o copie după actul de identitate, iar persoanele juridice trebuie să depună o copie după CUI.

Dosarul trebuie să conțină și o copie după adeverința de suprafață APIA pentru anul în curs. Documentul este necesar pentru identificarea exactă a blocurilor fizice și a parcelelor care au fost afectate de secetă.

Pe lângă documentele care însoțesc dosarul, înștiințarea privind efectele secetei asupra culturilor agricole trebuie să conțină mai multe informații.

Fermierul trebuie să menționeze datele de identificare ale utilizatorului, precum și datele necesare identificării suprafeței calamitate.

În document trebuie indicate numărul blocului fizic și numărul parcelei agricole. De asemenea, trebuie precizate suprafața afectată și cultura calamitată.

O altă informație necesară este dacă suprafața respectivă se află sau nu într-o zonă irigabilă.

Pentru pagubele produse de seceta pedologică în anul 2026, înștiințările sunt depuse la primăria pe raza căreia se află terenul agricol.

În cazul culturilor înființate în primăvară, printre exemplele menționate fiind porumbul și floarea-soarelui, termenul indicat este 15 octombrie 2026.

Totodată, producătorii agricoli trebuie să țină cont de regula potrivit căreia înștiințarea se înregistrează în cel mult 30 de zile de la producerea sau apariția efectelor secetei, fără depășirea datei-limită de 15 octombrie.

„Persoanele interesate sunt rugate să respecte termenul legal de depunere și să prezinte toate documentele necesare pentru înregistrarea înștiințării”, a transmis Primăria.

Astfel, fermierii care se află în această situație trebuie să pregătească formularul-tip, documentele de identificare și adeverința APIA, precum și să furnizeze informațiile exacte despre teren, suprafața afectată și cultura calamitată.