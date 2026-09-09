Prețuri carburanți miercuri, 9 septembrie. Cât costă un litru de benzină și motorină. Lista noilor tarife

Prețuri carburanți miercuri, 9 septembrie. Prețul mediu al benzinei standard a rămas miercuri, 9 septembrie 2026, la 9,77 lei pe litru la nivel național, în timp ce motorina standard s-a scumpit cu 1 ban și a ajuns la 10,24 lei pe litru. GPL-ul are un preț mediu de 4,67 lei pe litru, neschimbat față de ziua precedentă.

Potrivit datelor publicate de platforma PretCarburant.ro, benzina standard este monitorizată în 1.310 stații, iar prețurile variază între 9,65 și 9,79 lei pe litru. Față de 30 iunie, prețul mediu este mai mare cu 111 bani pe litru, ceea ce reprezintă o creștere de 12,8%. Comparativ cu ziua precedentă, nu a fost înregistrată nicio modificare.

În cazul motorinei standard, datele provin din 1.312 stații, iar prețurile sunt cuprinse între 10,15 și 10,35 lei pe litru. Media națională de 10,24 lei pe litru este cu 1 ban, respectiv 0,1%, peste nivelul din ziua precedentă. Raportat la 30 iunie, motorina este mai scumpă cu 102 bani pe litru, echivalentul unei creșteri de 11,1%.

Pentru GPL, prețurile din cele 307 stații monitorizate sunt cuprinse între 4,28 și 4,99 lei pe litru. Media națională de 4,67 lei pe litru a rămas neschimbată față de ziua precedentă și este cu 12 bani, respectiv 2,6%, peste nivelul din 30 iunie.

Cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9,65 lei pe litru și este înregistrat la o stație Socar din Astileu, județul Bihor.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț este de 10,15 lei pe litru, la Socar, pe Arad Șaguna, în județul Arad.

Pentru GPL, cel mai mic preț raportat miercuri este de 4,28 lei pe litru, la Rompetrol în Buftea, județul Ilfov.

În București, benzina standard are un preț mediu de 9,77 lei pe litru, iar motorina standard costă 10,23 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, benzina are o medie de 9,78 lei pe litru, iar motorina ajunge la 10,26 lei pe litru. În Timișoara, media este de 9,78 lei pentru benzină și 10,25 lei pentru motorină.

În Iași, benzina costă în medie 9,77 lei pe litru, iar motorina 10,25 lei. La Constanța, cele două valori sunt de 9,77 lei, respectiv 10,26 lei pe litru.

În Brașov, benzina are un preț mediu de 9,77 lei pe litru, iar motorina de 10,24 lei. Aceleași valori sunt înregistrate și în Craiova. La Oradea, benzina costă în medie 9,78 lei pe litru, iar motorina 10,26 lei.

La nivel județean, cea mai mică medie pentru benzina standard este în Gorj, unde prețul ajunge la 9,74 lei pe litru. Cea mai mare medie este în județul Cluj, la 9,78 lei pe litru.

Pentru motorina standard, cea mai mică medie se înregistrează în Sălaj, la 10,21 lei pe litru. Cea mai mare medie este în Ilfov, unde motorina costă 10,26 lei pe litru.

Cotația petrolului Brent a ajuns la 99,31 dolari pe baril, cu 3,03 dolari mai mult față de cotația precedentă. Comparativ cu 30 iunie, când un baril era cotat la 73,66 dolari, prețul actual este mai mare cu 34,8%.