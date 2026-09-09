Criza apei se agravează într-un oraș din România. Cele 20 de rezervoare nu acoperă necesarul locuitorilor

Criza apei continuă în Târgu-Neamț, unde autoritățile nu au identificat până acum o soluție pentru restabilirea alimentării normale. Cele 20 de rezervoare instalate în oraș asigură doar o parte din necesarul populației, iar apa distribuită prin acestea nu este potabilă. Primăria analizează posibilitatea forării unor puțuri pentru găsirea unor surse suplimentare. Probleme legate de reducerea rezervelor au apărut și în județul Suceava.

Criza apei din Târgu-Neamț a fost provocată de scăderea severă a resurselor disponibile, peste care s-au suprapus defecțiunile repetate ale unei infrastructuri învechite. În lipsa unei soluții permanente, autoritățile au amplasat 20 de rezervoare în mai multe cartiere ale orașului.

Cantitatea distribuită prin aceste recipiente este insuficientă pentru acoperirea necesarului întregii populații. Apa din rezervoare nu este potabilă și poate fi utilizată numai pentru igiena personală, spălat sau funcționarea toaletelor.

Locuitorii trebuie să cumpere din magazine apa necesară pentru băut și pentru prepararea alimentelor. Situația se menține de câteva săptămâni, fără ca alimentarea normală a orașului să fi fost restabilită.

Autoritățile locale iau în calcul identificarea unor noi surse subterane și efectuarea unor foraje, însă aceste variante nu pot rezolva imediat criza apei. Până la realizarea unor asemenea lucrări, populația depinde de rezervoarele instalate în cartiere și de cantitățile care ajung în rețea la presiune redusă.

În diferite zone ale orașului funcționează și șapte pompe amplasate deasupra unor puțuri forate în anii anteriori. Aceste surse completează cantitatea disponibilă, dar nu pot asigura întregul consum al localnicilor.

Problemele privind alimentarea cu apă s-au extins și în județul Suceava, unde autoritățile au reintrodus restricțiile în localitatea Roșcani, care aparține orașului Liteni. Locuitorii primesc apă o dată la două zile, după reducerea accentuată a rezervelor.

Nivelul apei din puțurile sursei Liteni a coborât cu peste patru metri, iar două dintre acestea au secat. Rezervorul care deservește localitatea Roșcani primește aproximativ 60 de metri cubi de apă pe zi, în condițiile în care necesarul zilnic este cuprins între 120 și 150 de metri cubi.