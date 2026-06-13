Ungaria riscă să piardă una dintre cele mai iubite destinații. Experții se uită la apa din Dunăre pentru salvare

Lacul Velence, una dintre cele mai populare destinații turistice din Ungaria, se confruntă cu o criză severă a nivelului apei, riscând să își piardă statutul de atracție emblematică. Experții avertizează că, în lipsa unor precipitații consistente și a unor măsuri eficiente de gestionare, atât ecosistemul, cât și industria turismului din zonă ar putea fi grav afectate în perioada următoare.

Situația critică a apărut pe fondul mai multor ani de secetă, al lipsei precipitațiilor și al gestionării deficitare a resurselor de apă. Lacul Velence este vizitat în mod obișnuit de numeroși turiști în sezonul estival, însă nivelul apei a scăzut alarmant, conform Euronews.

La finalul lunii mai, potrivit primarului orașului Gárdony, Pál Árpád Eötvös, nivelul apei se afla la doar 10 centimetri de cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată. Specialiștii estimează că acest prag ar putea fi atins încă de la mijlocul lunii iunie.

Pe 9 iunie, nivelul apei era de 56 cm în zona Agárd, conform datelor Direcției Generale Naționale pentru Gospodărirea Apelor din Ungaria. Acest nivel este cu doar 3 cm peste minimul istoric de 53 cm consemnat în 2022, în timpul unei secete extreme.

Specialiștii atrag atenția că cele mai calde luni ale anului urmează, perioadă în care nivelul apei poate scădea cu 20-25 cm într-o singură lună. Fără precipitații substanțiale, nivelul lacului ar putea coborî cu aproximativ jumătate de centimetru pe zi, ajungând până la 30 cm la finalul verii.

Experții citați de Reuters susțin că schimbările climatice contribuie semnificativ la această situație, însă și deceniile de administrare deficitară a apei au un rol important. Printre exemple se numără drenarea zonelor umede pentru utilizare agricolă.

Potrivit lui Tibor Horanyi de la Asociația Marilor Lacuri, pierderea anuală de apă a lacului, în principal din cauza evaporării, a ajuns să depășească aportul provenit din precipitații.

În trecut, în perioade similare de criză, Lacul Velence a fost alimentat din surse alternative. La începutul anilor 1990, apa a fost adusă din acviferul carstic Rákhegy, însă această soluție nu mai este considerată viabilă din cauza nevoilor crescute de apă potabilă și a rezervelor reduse.

În prezent, experții propun mai multe soluții pentru salvarea lacului. Una dintre acestea vizează modernizarea rezervoarelor Zámolyi și Pátkai din apropiere, pentru a crește capacitatea de stocare a apei din perioadele ploioase. Lucrările ar include îndepărtarea sedimentelor și restricționarea activităților precum pescuitul, care afectează calitatea apei.

O altă propunere este reutilizarea apei provenite de la stațiile de epurare din regiune. Instalațiile din Agárd și Csákvár produc anual 4,3 milioane de metri cubi, respectiv 0,3 milioane de metri cubi de apă tratată, care în prezent este evacuată în afara bazinului hidrografic.

Cea mai ambițioasă soluție propusă este alimentarea Lacului Velence cu apă din fluviul Dunărea. Aceasta s-ar putea realiza fie prin puțuri filtrate amplasate pe mal, fie prin captare directă, însă ar necesita infrastructură extinsă, inclusiv stații de pompare și zeci de kilometri de conducte.

În cazul utilizării apei brute din Dunăre, ar fi necesară o etapă de pre-purificare pentru a preveni introducerea în lac a substanțelor periculoase, a algelor sau a speciilor invazive.

Scăderea nivelului apei afectează deja activitățile turistice, inclusiv plimbările cu barca și excursiile cu vele. Potrivit presei locale, multe dintre aceste afaceri nu s-au deschis în acest sezon, iar unii proprietari de ambarcațiuni s-au mutat către Lacul Balaton.

Și fauna sălbatică a lacului este afectată de schimbările de mediu, potrivit specialiștilor citați în presa locală.