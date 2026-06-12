România și Turcia își consolidează colaborarea economică. CCIR și Camera de Comerț și Industrie din Samsun au semnat un protocol privind dezvoltarea afacerilor și comerțului bilateral
SURSA FOTO: CCIR
Camera de Comerț și Industrie a României și Camera de Comerț și Industrie din Samsun au semnat un nou protocol de colaborare care urmărește intensificarea relațiilor economice dintre România și Turcia. Inițiativa face parte dintr-un proiect finanțat de Uniunea Europeană și are ca obiectiv sprijinirea companiilor din cele două țări în dezvoltarea unor parteneriate comerciale și investiționale.
Protocolul semnat la București urmărește extinderea cooperării dintre mediile de afaceri din cele două state
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și Camera de Comerț și Industrie din Samsun (SCCI) au semnat, în data de 11 iunie a.c., un protocol privind angajamentul comun al celor două instituții de a dinamiza cooperarea în afaceri dintre România și Turcia. Semnarea a avut loc în cadrul Forumului Economic România–Turcia, organizat de CCIR, și în prezența Excelenței Sale Özgür Kıvanç Altan, Ambasadorul Republicii Turcia la București.
Protocolul este semnat în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Sustainability Bridge from East to West”, implementat sub schema de granturi Turkey–EU Business Dialogue II, și vine să reafirme Memorandumul de înțelegere anterior încheiat între CCIR și SCCI.
În deschiderea Forumului Economic, președintele CCIR, dl Mihai Daraban, a declarat: „Relația noastră cu Turcia este mai mult decât una instituțională. Este o relație construită în ani de dialog real, de vizite reciproce și de încredere mutuală. Volumul schimburilor comerciale depășește deja 10 miliarde de euro, peste 20.000 de firme cu capital turcesc sunt prezente pe piața românească, iar investițiile directe ale Turciei în România se situează la peste un miliard de euro. Dar cifrele nu spun totul. Există un potențial strategic imens, legat de Coridorul de Mijloc, de portul Constanța, de conectivitatea Dunăre–Marea Neagră, pe care încă nu l-am valorificat pe deplin. Protocolul semnat astăzi cu Camera din Samsun este un pas important în direcția corectă.”
Reprezentanții Turciei vorbesc despre o oportunitate comună pentru dezvoltarea regiunii Mării Negre
„Relația comercială turco-română se dezvoltă pe fondul unui parteneriat strategic solid. Turcia și România sunt aliați NATO, vecini la Marea Neagră, și împart interese comune în securitate și conectivitate regională. Suntem convinși că lumea în schimbare oferă României și Turciei o fereastră de oportunitate unică, pe care o avem obligația să o fructificăm împreună.”, a declarat dl Özgür Kıvanç Altan, Ambasadorul Republicii Turcia la București.
Dl Kadir Beytekin, vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie Samsun, a subliniat că: „Prezența noastră astăzi la București nu este întâmplătoare. Camera de Comerț din Samsun are o conexiune naturală cu România, geografică, prin Marea Neagră, și economică, prin proiectele comune pe care le implementăm. Protocolul semnat astăzi în cadrul proiectului „Sustainability Bridge from East to West” este o platformă concretă pentru ca firmele noastre să învețe una de la cealaltă, să parcurgă împreună tranziția verde și să construiască noi coridoare comerciale între Samsun și porturile românești.”
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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