România și Turcia își consolidează colaborarea economică. CCIR și Camera de Comerț și Industrie din Samsun au semnat un protocol privind dezvoltarea afacerilor și comerțului bilateral

Camera de Comerț și Industrie a României și Camera de Comerț și Industrie din Samsun au semnat un nou protocol de colaborare care urmărește intensificarea relațiilor economice dintre România și Turcia. Inițiativa face parte dintr-un proiect finanțat de Uniunea Europeană și are ca obiectiv sprijinirea companiilor din cele două țări în dezvoltarea unor parteneriate comerciale și investiționale.

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și Camera de Comerț și Industrie din Samsun (SCCI) au semnat, în data de 11 iunie a.c., un protocol privind angajamentul comun al celor două instituții de a dinamiza cooperarea în afaceri dintre România și Turcia. Semnarea a avut loc în cadrul Forumului Economic România–Turcia, organizat de CCIR, și în prezența Excelenței Sale Özgür Kıvanç Altan, Ambasadorul Republicii Turcia la București.

Protocolul este semnat în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Sustainability Bridge from East to West”, implementat sub schema de granturi Turkey–EU Business Dialogue II, și vine să reafirme Memorandumul de înțelegere anterior încheiat între CCIR și SCCI.

În deschiderea Forumului Economic, președintele CCIR, dl Mihai Daraban, a declarat: „Relația noastră cu Turcia este mai mult decât una instituțională. Este o relație construită în ani de dialog real, de vizite reciproce și de încredere mutuală. Volumul schimburilor comerciale depășește deja 10 miliarde de euro, peste 20.000 de firme cu capital turcesc sunt prezente pe piața românească, iar investițiile directe ale Turciei în România se situează la peste un miliard de euro. Dar cifrele nu spun totul. Există un potențial strategic imens, legat de Coridorul de Mijloc, de portul Constanța, de conectivitatea Dunăre–Marea Neagră, pe care încă nu l-am valorificat pe deplin. Protocolul semnat astăzi cu Camera din Samsun este un pas important în direcția corectă.”