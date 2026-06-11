CCIR explică situația terenului din Bulevardul Expoziției. Camera de Comerț spune că dreptul de folosință este valabil până în 2053

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a transmis o serie de clarificări privind situația juridică a terenului pe care se află sediul și complexul expozițional Romexpo din București. Reacția vine după publicarea de către RA-APPS a listei contractelor de folosință și închiriere aflate în administrarea instituției.

În contextul publicării, în data de 10 iunie a.c., a listei contractelor de folosință și închiriere administrate de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS), Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) formulează următoarele clarificări cu privire la situația juridică a terenului pe care se află sediul și complexul expozițional Romexpo, din Bulevardul Expoziției, sectorul 1, București.

Subliniem faptul că organizarea și funcționarea Camerei de Comerț și Industrie a României sunt reglementate prin lege, respectiv Legea 335/2007, modificată prin Legea 234/2025 (lege organică), prevederi legislative care conferă Camerei Naționale statutul de organizație neguvernamentală, de utilitate publică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, creată in scopul de a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate.

De altfel, Camera de Comerț și Industrie a României funcționează, în mod neîntrerupt de la data înființării sale, prin Decretul Domnesc nr. 1363 din 30 septembrie 1864 al domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Prin Decizia nr. 1146/1972 a Biroului Permanent al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului București, în temeiul Decretului nr. 409/1955 și al Dispoziției Consiliului de Miniștri nr. 92/1961 și, ulterior, prin Decizia nr. 152/1973 a aceluiași organism a fost transmis în administrarea Camerei de Comerț a R.S. România terenul cuprins între Piața Scânteii, bulevardul Expoziției, bulevardul Poligrafiei și Administrația Parcurilor a C.P.M.B., în scopul explicit al dezvoltării Târgului Internațional București, actuala ROMEXPO.

Regimul juridic actual al terenului menționat în lista publicată de RA-APPS este reglementat prin HG nr. 1709/2004 care consacră, în mod expres, dreptul de folosință gratuită al CCIR asupra suprafeței corespunzătoare de pe Bulevardul Expoziției, drept valabil până în anul 2053.

Este esențial să se facă distincția clară între dreptul de folosință gratuită și dreptul de proprietate: CCIR nu deține în proprietate acest teren care se află în proprietatea privată a statului român fiind folosit în temeiul unui drept real conferit prin acte normative succesive, justificat de destinația sa publică, aceea de a găzdui cel mai important centru expozițional și de afaceri al României. În egală măsură, RA-APPS și-a păstrat dreptul de administrare asupra acestui teren.

În consecință, dreptul CCIR asupra acestui teren are la bază un parcurs public transparent și documentat, care datează încă din anul 1961. Aceste drepturi de administrare, respectiv, de folosință au supraviețuit tranziției de după 1989, nefiind afectate nici prin adoptarea legilor specifice și nici prin intrarea în vigoare a noii Constituții. Niciun regim constituțional sau legal ulterior datelor la care s-au constituit drepturile de administrare/folosință asupra terenului nu au afectat regimul său juridic și drepturile pe care Camera de Comerț și Industrie a României le exercită cu privire la acesta, în scop de utilitate publică și cu beneficii reale financiare și constante pentru bugetul consolidat al statului.

Mai mult, trebuie menționat că prin efectul aceleiași HG nr. 1709/2004 se retrage dreptul de administrare al CCIR, pe care aceasta l-a avut încă din anul 1961, administrarea terenului revenind astfel RA-APPS.