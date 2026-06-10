Cât costă sediile din patrimoniul statului: lista completă a chiriașilor RA-APPS este publică

Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat a făcut publică lista tuturor persoanelor juridice care utilizează spațiile sale, conform noilor prevederi de transparență introduse prin HG 420/05.06.2026.

Documentul acoperă exclusiv entități juridice, fără a include numele demnitarilor care beneficiază de locuințe de serviciu sau care au achiziționat locuințe de la stat. Datele arată că instituțiile publice sunt printre cei mai mari chiriași, iar formațiunile politice apar cu tarife semnificativ mai reduse.

Cele mai ridicate sume lunare sunt asociate instituțiilor statului, care achită chirii din fonduri publice. Consiliul Concurenței figurează cu 463.110,77 lei lunar pentru sediul din Piața Presei Libere, iar ANAF are contracte ce depășesc 410.000 de lei pe lună, la care se adaugă costuri pentru parcări și spații secundare.

ANCPI plătește 349.175,92 lei lunar pentru sediul din Splaiul Independenței, în timp ce Autoritatea Electorală Permanentă și DNA apar în registru cu sume care depășesc 100.000 de lei, respectiv 73.000 de lei lunar. Structura acestor contracte indică diferențe semnificative între instituții în funcție de spațiile ocupate și amplasamentele alese.

PNL utilizează cea mai mare suprafață dintre partidele politice. La Aleea Modrogan nr. 1, formațiunea deține un teren de 20.138 mp și achită 1.006,90 lei lunar, echivalentul a aproximativ 0,05 lei/mp. La Aleea Modrogan nr. 22, pentru 561,56 mp, chiria este de 28,08 lei lunar, iar la nr. 3, pentru 531 mp, costul rămâne similar, în jur de 0,05 lei/mp.

PSD apare cu mai multe amplasamente. Pe Șos. Kiseleff nr. 10, pentru 5.392,37 mp, chiria lunară este de 269,62 lei, aproximativ 0,05 lei/mp. Pe Str. Negustori nr. 3, pentru 928 mp, suma este de 46,40 lei lunar. În schimb, la Bd. Gheorghe Magheru nr. 7, pentru 80,80 mp, chiria ajunge la 420,96 lei lunar, ceea ce corespunde unui nivel de circa 5,21 lei/mp.

PUSL ocupă pe Șos. Kiseleff nr. 57 o construcție de 786,96 mp și un teren de 2.782 mp, pentru 5.854,98 lei lunar, echivalent de aproximativ 2,10 lei/mp. PMP figurează pe Str. Nicolae Iorga nr. 11, cu 654,62 mp construcție și 1.474 mp teren, pentru 2.305,15 lei și 2.803,47 euro lunar. UDMR apare pe Str. Petőfi Sándor nr. 47, cu 770,32 mp și 4.329,19 lei lunar.

PRO România și USR completează lista formațiunilor cu contracte active, cu valori lunare care variază în funcție de suprafață, amplasare și tipul spațiului utilizat.

Datele centralizate arată diferențe semnificative între formațiuni în ceea ce privește suprafețele ocupate. PNL figurează cu 20.138 mp la Aleea Modrogan nr. 1. PSD are 5.392,37 mp la Șos. Kiseleff nr. 10, iar PUSL ocupă 2.782 mp la Șos. Kiseleff nr. 57. PMP deține 1.474 mp pe Str. Nicolae Iorga nr. 11, iar PSD Ilfov apare cu 928 mp pe Str. Negustori nr. 3. Distribuția indică utilizări diferite ale patrimoniului administrat de regie.

În zona privată, contractele sunt atribuite prin licitație publică, iar sumele reflectă poziționarea în zone comerciale centrale. US Food Network S.R.L. (KFC) ocupă un spațiu de 1.071,22 mp pe Bulevardul Magheru nr. 28-30 și plătește 14.500 de euro lunar. Alte spații din aceeași zonă sunt distribuite între operatori comerciali diferiți, cu valori stabilite în funcție de destinație și suprafață.

Țiriac Auto figurează cu un contract pentru 1.638 mp teren și 40 mp construcție pe Șoseaua București-Ploiești nr. 107, pentru 5.160 de euro lunar. În portofoliul regiei apar și alte contracte în zone comerciale și de infrastructură, cu valori exprimate în euro.

Operatorii de telecomunicații utilizează spații reduse ca suprafață, destinate echipamentelor tehnice, dar distribuite în mai multe locații. La Complexul Scroviștea din Ciolpani, Digi plătește 100 de euro, Orange și Telekom câte 200 de euro, iar Vodafone 400 de euro pentru suprafețe între 4 și 20 mp.

La Sinaia, în Complexul Hotel Mara, sumele sunt mai ridicate: Telekom plătește 1.080 de euro, Orange 738 de euro, iar Digi 600 de euro lunar. Vantage Towers SRL apare cu mai multe contracte, inclusiv 3.443,96 euro pe strada Polonă și 1.653,75 euro în Splaiul Independenței.

Datele mai includ și contractele din sucursala „Victoria” Cluj-Napoca, unde Orange România SA, DIGI România SA, Vantage Towers SRL și Banca Comercială Română ocupă spații distincte, cu chirii stabilite prin licitație publică.

Registrul include și o categorie separată de beneficiari care utilizează spațiile în regim de folosință gratuită, pe baza unor hotărâri de guvern sau a unor regimuri juridice speciale.

Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București ocupă 18.000,04 mp pe Bulevardul Expoziției nr. 22-30, în baza HG 1709/2004, cu valabilitate până în 2053 și cost zero consemnat în document.

Asociația „21 Decembrie 1989” utilizează 477,94 mp pe Str. Romulus nr. 6, în baza HG 941/2024, pentru o perioadă de cinci ani. Fundația Europeană „Nicolae Titulescu” apare cu 728,55 mp construcție și 896,71 mp teren pe Șos. Kiseleff nr. 47, în baza HG 784/2002, unde este menționată și o sumă de 7.612,38, fără o detaliere explicită în registru.