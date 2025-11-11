În ceea ce privește chiria, în București, pentru un apartament cu două camere mobilat și utilat, media lunară a atins aproximativ 494 de euro în septembrie 2025. Alte oraşe mari, precum Cluj-Napoca, înregistrează chirii pentru două camere de circa 599 de euro, iar pentru trei camere chiar și 700 de euro.

În orașele mai mici sau mai accesibile, cum ar fi Timișoara, garsonierele au avut în 2025 prețuri între 261 și 280 de euro pe lună. Mulți chiriași își doresc să plătească sub 300 de euro pentru garsonieră sau apartament cu două camere, însă în realitate, în orașele mari, costurile sunt considerabil mai ridicate.

Astfel, dacă te muți într-un oraș mare sau într-o zonă centrală, trebuie să ai în vedere un buget lunar pentru chirie de aproximativ 400-700 de euro pentru un apartament cu două camere, în timp ce în orașele secundare prețurile pot fi mai mici.

Costul mutării reprezintă cheltuiala inițială pentru transportul bunurilor, demontarea și montarea mobilierului. În București, tarifele pentru transportul mobilierului încep de la 75-100 lei pe oră pentru autoutilitară, plus aproximativ 50 lei pe oră pentru fiecare muncitor.

Durata medie a unei mutări este de 3-6 ore. Pentru o garsonieră, serviciile complete de mutare ajung la aproximativ 500-600 de lei, în timp ce pentru un apartament cu două camere costul poate urca la 800-1.000 de lei, iar pentru un apartament cu trei camere poate depăși 1.200 de lei.

Dacă mutarea presupune distanțe mai mari sau firme specializate, costurile cresc corespunzător. Astfel, pentru mutarea propriu-zisă în interiorul aceluiași oraș, poți estima o cheltuială de aproximativ 500-1.000 lei pentru o locuință mică, iar pentru apartamente mai mari sau relocări complexe, costurile pot ajunge la câteva mii de lei.

Mobilarea și utilarea locuinței reprezintă un alt capitol important. Dacă locuința nu este complet mobilată, trebuie să aloci buget pentru mobilă, electrocasnice, decorare sau eventual renovări ușoare.

O bucătărie de aproximativ trei metri poate costa între 4.000 și 6.000 de lei pentru o opțiune mai economică, sau peste 10.000 de lei pentru o variantă cu finisaje de calitate superioară. Dormitorul complet poate costa între 3.000 și 5.000 de lei la buget redus și între 6.000 și 8.000 de lei pentru o variantă medie.

Mobilarea completă a unei garsoniere poate necesita între 3.500 și 5.000 de lei la buget redus, între 6.000 și 9.000 de lei pentru un buget mediu și chiar 10.000-15.000 de lei pentru varianta premium. În plus, dacă includem și renovarea locuinței, costul poate fi semnificativ mai mare, ajungând în unele orașe mari la aproximativ 600 euro pe metru pătrat.