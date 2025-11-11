Potrivit unui comunicat al administrației locale, colectarea gratuită a deșeurilor voluminoase, a resturilor vegetale și a aparatelor electrocasnice vechi va avea loc marți, 11 noiembrie, în zona Băneasa, și sâmbătă, 15 noiembrie, în zona Șoseaua Nordului.

Acțiunea se înscrie în seria programelor de igienizare și responsabilizare civică derulate de Primăria Sectorului 1, care urmărește reducerea depozitărilor ilegale de gunoi și sprijinirea locuitorilor în gestionarea corectă a deșeurilor. Campania este realizată în parteneriat cu operatorul de salubritate din sector, care asigură logistica și transportul materialelor colectate.

Persoanele care doresc să predea mobilier vechi, saltele, electrocasnice sau alte obiecte voluminoase trebuie să anunțe în prealabil operatorul de salubritate la numărul 021.9460.

La momentul apelului, solicitantul trebuie să precizeze tipul și cantitatea obiectelor care urmează a fi ridicate. În ziua colectării, acestea trebuie plasate în fața locuinței, până cel târziu la ora 08:00, pentru a fi preluate de echipele dedicate.

Autoritățile reamintesc că deșeurile pot fi lăsate doar în ziua alocată fiecărei străzi. Operatorul va efectua colectarea în cursul aceleiași zile, fără a reveni ulterior.

Primăria atrage atenția asupra modului corect de depozitare, în funcție de tipul locuinței:

-Locatarii de la bloc trebuie să ducă deșeurile voluminoase pe platforma obișnuită de colectare;

-Cei care locuiesc la case trebuie să le scoată în dreptul proprietății, pe trotuar, fără a bloca circulația pietonilor;

-Colectarea se face numai în ziua stabilită, conform calendarului publicat.

-Prin aceste măsuri, administrația locală urmărește evitarea aglomerării spațiilor publice și menținerea curățeniei în cartiere.

Pe lângă obiectele voluminoase, campania include și colectarea deșeurilor vegetale – frunze, crengi, iarbă sau flori uscate – care pot fi predate gratuit în saci de minimum 120 de litri.

Indiferent dacă locuința este la bloc sau la casă, regulile sunt aceleași:

-Crengile trebuie tăiate la maximum 1 metru și legate în snopi;

Sacii și snopii trebuie lăsați în locul obișnuit de ridicare a deșeurilor menajere, însă nu trebuie amestecați cu gunoiul menajer.

-Scopul este valorificarea acestor materiale prin compostare și reducerea cantității de deșeuri depozitate la groapă.

Primăria avertizează că există reguli clare pentru buna desfășurare a acțiunii:

-Frunzele și crengile NU trebuie amestecate cu alte deșeuri;

-Deșeurile trebuie scoase strict în ziua stabilită. Cele lăsate înainte sau după data anunțată nu vor fi ridicate, iar persoanele care nu respectă regulile riscă sancțiuni aplicate de Poliția Locală.

Reprezentanții autorității locale subliniază că Poliția Locală va verifica zonele vizate și va aplica amenzi celor care nu respectă calendarul sau depozitează deșeuri în locuri neautorizate.

Străzile incluse în campanie

📍 Zona Băneasa (ridicare – 11 noiembrie):

Pasaj Băneasa, Elena Văcărescu, Belizarie, Valentin Bibescu, Neagoe Vodă, Marinarilor, Horia Măcelariu, Aerogării, Ficusului, Frezorilor, Ruguleț, Epistolei, Căpriorilor, Bilciurești, Pechea, Rușcova, Promoroaca, Zeletin, Văliug, Simeria, Berca, Cărbunarilor, Nicolae Minovici, Zăpada Mieilor, Biharia, Tipografilor, Vadul Moldovei, Castanului, Alunului, Agapia, Cetatea Neamțului și alte străzi adiacente.

📍 Zona Șoseaua Nordului (ridicare – 15 noiembrie):

Nicolae G. Caramfil, Năvodari, Barajul Argeș, Ghiozdanului, Grigore Gafencu, Aron Cotruș, Șoseaua Nordului, Smaranda Brăescu, Aviației, Zăgazului, Avionului, Alexandru Șerbănescu, Valea Morii, Siriului, Radu Sterie, Centura București, Erou Iancu Nicolae și alte străzi din perimetru.