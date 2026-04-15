Cetățenii din Sectorul 2 pot scăpa gratuit de deșeurile voluminoase din gospodărie, precum și de cele rezultate în urma lucrărilor de reamenajare sau reabilitare interioară ori exterioară a locuinței, potrivit unui comunicat transmis de Primăria Sectorului 2. Inițiativa este derulată în colaborare cu SUPERCOM S.A. și are ca scop facilitarea colectării corecte și responsabile a deșeurilor.

În acest sens, au fost puse la dispoziția locuitorilor două Centre de Aport Voluntar, unde deșeurile pot fi predate gratuit. Acestea sunt Centrul Baicului, situat pe strada Plutonier Ion Niță nr. 32, și Centrul Obor, pe strada Heliade Rădulescu nr. 33. Ambele centre funcționează de luni până sâmbătă, în intervalul orar 08:00–16:00.

În cadrul acestor puncte de colectare pot fi aduse mai multe tipuri de deșeuri, precum textile, deșeuri voluminoase, deșeuri provenite din construcții (tencuială, moloz, faianță, gresie, materiale lemnoase, tâmplărie sau PVC), deșeuri vegetale, dar și deșeuri electrice.

Autoritățile locale au precizat și câteva reguli privind predarea deșeurilor. Cantitatea maximă acceptată este de un metru cub per vizită, echivalentul a aproximativ zece saci mari de rafie, și de cel mult doi metri cubi pe lună pentru fiecare persoană. Deșeurile trebuie sortate în prealabil, fără a fi amestecate cu deșeuri menajere sau cu alte fracții colectate separat, precum folii sau metale. În plus, cetățenii trebuie să prezinte un document valabil care să ateste domiciliul în Sectorul 2, iar predarea se face exclusiv în interiorul centrelor, în spațiile special amenajate pentru colectare.

Tip de deșeu Cum este colectat / predat Unde se duce Reguli și restricții Deșeuri voluminoase (mobilier, obiecte mari) Predare gratuită la centrele de aport voluntar Centrele Baicului și Obor Maximum 1 m³/vizită și 2 m³/lună/persoană Deșeuri din construcții (moloz, faianță, gresie, tencuială, PVC) Predare la centrele special amenajate Centrele Baicului și Obor Trebuie sortate înainte, fără amestec cu alte fracții Deșeuri textile Depunere directă la centrele de colectare Centrele Baicului și Obor Acceptate doar în flux separat, sortate Deșeuri vegetale Predare la centrele de aport voluntar Centrele Baicului și Obor Nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere Deșeuri electrice (DEEE) Predare gratuită în centre Centrele Baicului și Obor Se colectează separat de alte tipuri de deșeuri Deșeuri menajere / amestecate NU sunt acceptate în centre Nu intră în sistemul de colectare Interzis amestecul cu alte fracții (plastic, metal etc.) Deșeuri reciclabile separate (folie, metal etc.) Nu se predau în acest flux Alte sisteme de colectare dedicate Trebuie colectate separat conform regulilor Acces la centre Predare directă de către cetățeni Baicului și Obor (program 08:00–16:00, luni–sâmbătă) Este necesar document de domiciliu în Sectorul 2; predare doar în interiorul centrelor

Primăria Sectorul 3 a anunțat recent că oferă compost gratuit pentru grădinile blocurilor, însă mai mulți cetățeni au semnalat că în acesta se regăsesc și deșeuri precum cioburi de sticlă, plastic mărunțit sau cauciuc. Reclamațiile vizează faptul că acest material ar fi fost împrăștiat în diverse spații verzi din sector, inclusiv în parcuri, scuaruri, grădini de bloc și în zona alveolelor arborilor.

De-a lungul anilor, administrația condusă de Robert Negoiță a promovat constant principiul „Nimic nu se aruncă, totul se transformă”, susținând că resturile vegetale, precum frunzele, crengile sau brazii de Crăciun, sunt colectate și transformate în compost. Cel mai recent, autoritatea locală a transmis că asociațiile de proprietari pot solicita gratuit acest compost pentru întreținerea spațiilor verzi din jurul blocurilor.

Cu toate acestea, numeroși locuitori susțin că materialul distribuit nu este format exclusiv din resturi biodegradabile, ceea ce ar duce la contaminarea solului. Printre elementele reclamate frecvent se numără bucăți de plastic și cioburi de sticlă, iar unele filmări realizate de cetățeni au surprins, potrivit relatărilor, și prezența aluminiului sau a unor resturi de pavele mărunțite.

În același context, Primăria Sectorului 3 a investit aproape 11 milioane de euro din bugetul local într-o stație de sortare a deșeurilor amplasată în apropierea localității Cățelu. Această stație nu mai funcționează din anul 2022, după ce și-a pierdut autorizația de mediu în urma numeroaselor sesizări venite din partea locuitorilor din zonă, care au reclamat mirosuri puternice.

Deși instalația ar fi trebuit să proceseze doar deșeuri uscate și reciclabile, aceasta a fost utilizată și pentru gunoi menajer, situație care a dus la sancțiuni repetate. În acest context, Garda Națională de Mediu a aplicat amenzi de aproape un milion de lei, menționând că au fost efectuate mai multe controale și sancțiuni de-a lungul a doi ani, în urma cărora societatea responsabilă a fost penalizată în mod repetat.

Mai recent, consilierii locali ai Sectorul 3 au aprobat alocarea a aproximativ 3 milioane de euro pentru relocarea stației de sortare, urmând ca aceasta să fie mutată în comuna Ciocănești.

Tip de deșeu / material Cum este gestionat Unde ajunge / este folosit Probleme semnalate Deșeuri vegetale (frunze, crengi, brazi de Crăciun) Colectate și transformate în compost Compost distribuit în spații verzi și grădini de bloc Posibil amestec cu impurități în unele cazuri Compost distribuit gratuit Aplicat în spații verzi din sector Parcuri, scuaruri, alveole de arbori, grădini de bloc Reclamații privind contaminarea materialului Deșeuri nebiodegradabile găsite în compost Nu ar trebui să existe în fluxul de compostare Apărute în materialul distribuit Cioburi de sticlă, plastic mărunțit, cauciuc, aluminiu, resturi de pavele Deșeuri menajere (amestecate necorespunzător) Procesate necorespunzător în infrastructura de sortare Ajung la stația de sortare Cățelu Au contribuit la disfuncționalități și sancțiuni Deșeuri reciclabile uscate Ar fi trebuit sortate separat Stația de sortare Cățelu Amestecate uneori cu alte tipuri de deșeuri Deșeuri din flux general (reziduale) Gestionare prin operatorul de salubritate Infrastructura de sortare locală Au generat mirosuri și probleme de mediu Deșeuri procesate în stația Cățelu Sortare industrială Stație de sortare din zona Cățelu Stația închisă din 2022, lipsă autorizație de mediu Deșeuri neconforme în sistem Intrate în fluxul de sortare Infrastructura de gestionare a deșeurilor Amenzi și sancțiuni de mediu aplicate de autorități

Aruncarea obiectelor voluminoase în București se face, în general, după reguli similare în toate sectoarele Capitalei, însă există diferențe importante în funcție de zona în care locuiți și de operatorul de salubritate.

În mod obișnuit, cetățenii trebuie să contacteze dispeceratul sau operatorul de salubritate al sectorului, să comunice adresa exactă și tipul de deșeuri pe care doresc să le elimine, fie că este vorba despre mobilier, deșeuri electrocasnice sau deșeuri provenite din construcții. Programarea este necesară de regulă cu 24 până la 72 de ore înainte, iar obiectele trebuie scoase din locuință și depozitate la marginea trotuarului, în fața blocului sau a casei, înainte de ora 09:00 în ziua colectării. În unele cazuri, serviciul poate fi contra cost, motiv pentru care este important ca acest aspect să fie clarificat la momentul programării. Autoritățile recomandă ca obiectele să nu fie scoase pe stradă în afara programărilor stabilite, deoarece abandonarea deșeurilor poate duce la sancțiuni.

Deșeurile de echipamente electrice și electronice, cunoscute drept DEEE, precum frigiderele, mașinile de spălat sau televizoarele, sunt adesea colectate separat, inclusiv prin servicii oferite la livrarea unor produse noi. Totuși, în cazul în care nu se achiziționează un produs nou, colectarea se face tot prin programare la operatorul de salubritate sau la primărie, în funcție de sector.

În Sectorul 1, colectarea gratuită a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, precum și a obiectelor voluminoase, are loc în mod obișnuit în a doua duminică a fiecărei luni. Deșeurile din construcții, rezultate din amenajări interioare sau exterioare, nu sunt incluse în colectarea gratuită și se ridică doar contra cost, pe baza unui contract cu operatorul de salubritate. Pentru programări este necesar contactul telefonic sau prin e-mail, cu cel puțin trei zile înainte de data colectării.

În Sectorul 4, ridicarea gratuită a deșeurilor voluminoase, precum mobilier, saltele, covoare sau echipamente electrice și electronice, se realizează în ultima sâmbătă a fiecărei luni. Deșeurile provenite din construcții, precum moloz, beton sau faianță, nu sunt incluse și se colectează contra cost. Programările trebuie făcute cu cel puțin 48 de ore înainte, prin call-center-ul operatorului indicat de autorități, urmând instrucțiunile primite pentru scoaterea deșeurilor.

În Sectorul 5, colectarea gratuită a mobilierului și a obiectelor voluminoase are loc, de regulă, în ultima sâmbătă a fiecărei luni. Nu sunt acceptate gratuit deșeurile din construcții sau cele voluminoase în afara programului stabilit. Programările se fac telefonic sau prin e-mail către dispeceratul operatorului de salubrizare, iar cetățenii trebuie să respecte indicațiile primite privind scoaterea deșeurilor.

În Sectorul 6, începând din octombrie 2024, nu mai există campanii gratuite pentru colectarea deșeurilor voluminoase. Atât mobilierul și obiectele mari, cât și deșeurile din construcții sunt ridicate exclusiv contra cost, în baza unei solicitări către operatorul de salubrizare. După achitarea serviciilor, programarea ridicării se face în general în maximum 24 de ore, în funcție de disponibilitate.