Problema deșeurilor rezultate din construcții a fost constatată în urma unui control efectuat de comisarii Gărzii de Mediu Galați la un șantier din Tecuci, unde se desfășurau lucrări de anvelopare și renovare energetică a unui bloc. Verificările au scos la iveală abateri clare de la normele privind protecția mediului și gestionarea corectă a acestor materiale.

În timpul inspecției, autoritățile au observat că deșeurile erau depozitate direct pe sol, fără respectarea regulilor de colectare și stocare. Mai mult, saci cu resturi de materiale și moloz erau aruncați pe spațiul verde din apropierea șantierului, afectând atât aspectul zonei, cât și mediul înconjurător.

Pe lângă aceste probleme, comisarii au constatat și amplasarea necorespunzătoare a unor materiale de construcții și a schelelor, ceea ce indică o organizare deficitară a șantierului. Situația a fost considerată o încălcare a obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor din construcții, care impun reguli stricte pentru colectare, depozitare și eliminare.

În urma controlului, autoritățile au decis aplicarea unei sancțiuni financiare semnificative. Operatorul responsabil de lucrări a fost amendat cu 10.000 de lei pentru depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor, dar și avertizat pentru evidențe incorecte privind gestionarea acestora.

Pe lângă sancțiuni, Garda de Mediu Galați a impus o serie de măsuri obligatorii pentru remedierea situației. Printre acestea se numără interzicerea depozitării deșeurilor direct pe sol sau pe spațiile verzi, colectarea selectivă a acestora și predarea lor către operatori autorizați pentru eliminare sau reciclare.

De asemenea, operatorul trebuie să implementeze un sistem corect de evidență a deșeurilor, astfel încât fiecare tip de material rezultat din lucrările de construcții să fie monitorizat și gestionat conform legislației în vigoare. Aceste măsuri sunt esențiale pentru prevenirea unor situații similare și pentru protejarea mediului înconjurător.

Reprezentanții Gărzii de Mediu au precizat că operatorul a început deja să remedieze neregulile constatate și să se conformeze cerințelor impuse în urma controlului.

„Partea bună este că operatorul a început deja remedierea situaţiei şi s-a conformat măsurilor dispuse. Mesaj clar: lucrările de construcţii trebuie să respecte mediul, nu să îl degradeze”, au transmis reprezentanții instituției.

Gestionarea deșeurilor rezultate din renovarea apartamentelor este reglementată strict prin OUG nr. 92/2021. Conform legii, molozul, resturile de ceramică, betonul și tâmplăria veche nu sunt considerate deșeuri menajere și este strict interzisă aruncarea lor în containerele obișnuite de la ghena blocului. Proprietarul apartamentului are obligația legală de a separa aceste materiale la sursă și de a asigura transportul lor către centre de colectare autorizate, fie prin mijloace proprii (dacă primăria permite), fie prin contractarea unui operator de salubritate specializat.

Nerespectarea regulilor de eliminare a deșeurilor atrage sancțiuni financiare severe, aplicate de Poliția Locală sau de Garda de Mediu. Pentru persoanele fizice, amenzile pentru abandonarea deșeurilor pe domeniul public sau amestecarea lor cu gunoiul menajer variază, în medie, între 5.000 și 15.000 de lei. În plus față de amenda propriu-zisă, autoritățile pot dispune confiscarea vehiculului folosit pentru transportul ilegal și pot obliga contravenientul să suporte integral costurile de ecologizare a zonei afectate.

Singura modalitate legală de a scăpa de moloz este predarea acestuia pe bază de documente (factură sau bon de descărcare) către o firmă de salubrizare care deține autorizație de mediu. Păstrarea acestor dovezi este esențială, deoarece ele atestă eliminarea corectă a deșeurilor în cazul unui control. De asemenea, trebuie reținut că deșeurile periculoase, precum cutiile de vopsea, solvenții sau materialele izolatoare speciale, nu pot fi amestecate cu molozul obișnuit, având un regim de colectare și mai restrictiv.