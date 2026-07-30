Portul Constanța: CFR SA investește milioane de lei în supervizarea modernizării infrastructurii feroviare

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a semnat un contract de 29,62 milioane de lei, fără TVA, pentru consultanța și supervizarea modernizării infrastructurii feroviare din Portul Constanța – Etapa II. Proiectul, finanțat inclusiv din fonduri europene, urmărește creșterea competitivității transportului feroviar și se va derula pe o perioadă de 159 de luni.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a semnat contractul de consultanță și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – Etapa II”. Contractul are o valoare de 29,62 milioane de lei, fără TVA, și a fost atribuit asocierii formate din Baicons Impex, în calitate de lider, și Arex Lider Company.

Potrivit CFR SA, principalul obiectiv al proiectului este creșterea atractivității și competitivității transportului feroviar prin îmbunătățirea calității serviciilor și a siguranței în exploatare. Totodată, investiția urmărește consolidarea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport și facilitarea integrării economice în Uniunea Europeană.

Proiectul contribuie la implementarea unui sistem european de transport cu emisii zero de carbon, în cadrul unei economii sustenabile, precum și la dezvoltarea unui strat digital compatibil cu rețeaua europeană de transport. De asemenea, acesta prevede asigurarea sistemelor tehnologice de management al traficului și de semnalizare pentru Portul Constanța Nord și Portul Constanța Sud, prin integrarea acestora în Centrul de Control Operațional (OCC) din Constanța.

Printre obiectivele specifice ale investiției se numără îmbunătățirea geometriei traseelor feroviare prin eliminarea curbelor cu raze mici, a declivităților mari și a aparatelor de cale care limitează viteza de circulație. Proiectul mai include reconfigurarea dispozitivelor de linii, cu excepția celor din Constanța Port Zona A, precum și electrificarea tuturor liniilor de cale ferată din Portul Constanța Nord, cu excepția celor destinate operațiunilor de încărcare și descărcare.

Durata totală a contractului este de 159 de luni calendaristice și este corelată cu toate etapele de realizare și monitorizare a investiției. Astfel, proiectarea va dura șapte luni, iar execuția lucrărilor este estimată la 30 de luni. Recepția la terminarea lucrărilor este prevăzută pentru o perioadă de o lună, urmată de 120 de luni dedicate garanției și notificării eventualelor defecte. Etapa finală, cea de post-garanție și închidere a lucrărilor, va avea o durată de o lună.

Finanțarea contractului este asigurată prin programul Connecting Europe Facility (CEF), în cadrul apelului CEF-T-2022-CORECOEN, din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și din alte surse legal constituite. Alocarea fondurilor se va face în limita sumelor aprobate anual pentru această destinație, în conformitate cu programele de investiții publice aprobate potrivit legii și cu contractele încheiate cu operatorii economici desemnați câștigători în urma procedurii de achiziție sectorială.