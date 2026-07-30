L’Oréal investește în relansarea Gucci. Primele produse de înfrumusețare vor fi lansate în 2028

L’Oréal va lansa primele produse de înfrumusețare sub brandul Gucci începând din anul 2028, după preluarea licenței de la Coty în 2027. Grupul francez mizează pe relansarea brandului de lux și estimează că piața globală a produselor de înfrumusețare va continua să crească în ritm susținut.

L’Oréal intenționează să lanseze primele produse de înfrumusețare sub brandul Gucci începând din 2028, a anunțat joi directorul general al companiei, Nicolas Hieronimus. Acesta a afirmat că grupul are ambiții foarte mari pentru dezvoltarea brandului Gucci, pe fondul semnelor de redresare înregistrate de liniile principale de modă și articole din piele.

Compania franceză va prelua, la jumătatea anului 2027, licența pentru producerea și comercializarea produselor de înfrumusețare Gucci de la Coty. Transferul face parte din acordul în valoare de 4 miliarde de euro încheiat între L’Oréal și grupul Kering la sfârșitul anului trecut.

Hieronimus a declarat că L’Oréal este încurajată de îmbunătățirea performanțelor financiare ale Gucci și consideră că evoluția brandului creează premise favorabile pentru dezvoltarea noii divizii de produse cosmetice.

În același timp, directorul financiar al companiei a precizat că vânzările online ale L’Oréal au ajuns la 7,4 miliarde de euro în primul semestru al anului, înregistrând un ritm de creștere de două ori mai mare decât cel al pieței în ansamblu.

Potrivit lui Nicolas Hieronimus, piața globală a produselor de înfrumusețare a accelerat în prima jumătate a anului 2026, consemnând o creștere de 4,5%. L’Oréal estimează că avansul pieței se va situa între 4,5% și 5% la nivelul întregului an și își propune să își mențină propriul ritm de creștere în jurul valorii de 6%.

Referindu-se la piața din China, directorul general a arătat că segmentul produselor de masă a avut o ușoară evoluție negativă, în timp ce produsele dermatologice și cele de lux au înregistrat o creștere de aproximativ 7%. El a adăugat că încrederea consumatorilor chinezi începe să se îmbunătățească, iar aceștia sunt din ce în ce mai dispuși să cheltuiască pentru produse premium.