Comisia Europeană a transferat Ucrainei încă 3,47 miliarde de euro pentru drone, rachete și avioane de luptă
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Comisia Europeană a virat joi o nouă tranșă de 3,47 miliarde de euro către Ucraina, bani destinați consolidării capacităților de apărare ale țării. Fondurile fac parte din programul european de sprijin în valoare totală de 90 de miliarde de euro și vor fi folosite pentru achiziționarea de drone, rachete și avioane de luptă.
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Potrivit Comisiei Europene, suma transferată include o tranșă suplimentară pentru achiziția de drone, dar și fonduri destinate cumpărării de drone cu rază lungă de acțiune, rachete și avioane de luptă Gripen.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că noua plată are rolul de a sprijini apărarea populației Ucrainei în fața atacurilor rusești.
„Astăzi investim încă 3,47 de miliarde de euro pentru a ajuta la protejarea cerului Ucrainei. Prin această nouă plată, în cadrul pachetului nostru de împrumuturi de 90 de miliarde de euro, ajutăm Ucraina să îşi apere populaţia”, a transmis Ursula von der Leyen.
Comisia Europeană vrea să apropie industriile de apărare ale UE și Ucrainei
Șefa executivului european a afirmat că, pe lângă sprijinul financiar, Uniunea Europeană urmărește și o cooperare mai strânsă între industriile de apărare europene și cele ucrainene.
Potrivit acesteia, noul „Pact al Dronelor” combină capacitatea industrială a Europei cu inovația dezvoltată de Ucraina în domeniul militar.
„În plus, ne apropiem industriile noastre de apărare, combinând scala industrială a Europei cu inovaţia de neegalat a Ucrainei. Acesta este noul nostru Pact al Dronelor, care prinde formă. Și ca acest nou sprijin să transmită un mesaj clar: fiecare atac rusesc întărește determinarea Ucrainei de a fi liberă și hotărârea noastră de a fi alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie”, a declarat Ursula von der Leyen.
Din cele 90 de miliarde de euro, 60 de miliarde sunt destinate apărării
Din pachetul european de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro, 60 de miliarde sunt rezervate consolidării capacităților și industriei de apărare a Ucrainei.
Înaintea plății de joi, Comisia Europeană deblocase deja 3,9 miliarde de euro la 30 iunie și alte 1,1 miliarde de euro la 15 iulie.
Pentru întregul an 2026 este prevăzută alocarea a 28,3 miliarde de euro pentru componenta de apărare, sumă care include atât fondurile deja transferate, cât și cele care urmează să fie plătite până la sfârșitul anului. Distribuția finală a fondurilor va fi stabilită în luna septembrie, odată cu adoptarea calendarului produselor.
Consiliul UE suplimentează finanțarea prin Facilitatea pentru Ucraina
Separat de această plată, Consiliul Uniunii Europene a aprobat modificarea Facilității pentru Ucraina și a planului de reforme pe care autoritățile de la Kiev trebuie să îl îndeplinească pentru a beneficia de finanțare.
Modificarea permite alocarea a încă 8,3 miliarde de euro în 2026, fonduri provenite din același program european de sprijin.
Facilitatea pentru Ucraina, aflată în vigoare din 1 martie 2024, pune la dispoziția Kievului peste 50 de miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi pentru sprijinirea redresării, reconstrucției și modernizării țării în perioada 2024-2027.
Până în prezent, prin acest mecanism au fost plătite șase miliarde de euro ca finanțare provizorie, 1,89 miliarde de euro sub formă de prefinanțare și șapte tranșe care însumează aproximativ 21,6 miliarde de euro.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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