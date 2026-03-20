Începând cu 16 mai, trotinetele electrice din Italia vor fi supuse unui nou sistem de înmatriculare, implementat ca urmare a reformei Codului Rutier adoptate pe 14 decembrie. Conducerea unei trotinete fără plăcuță va fi sancționată cu amenzi de până la 400 de euro, iar autocolantul va fi legat direct de codul fiscal al proprietarului, nu de vehicul, deoarece trotinetele electrice nu au număr de șasiu și nu sunt înregistrate în Registrul Auto Național.

Noile reguli prevăd măsuri stricte pentru utilizatori. Este obligatorie asigurarea de răspundere civilă (RCA) și purtarea căștii de protecție pentru toți. Trotinetele nu pot circula în afara centrelor urbane sau pe contrasens, iar viteza maximă este limitată la 20 km/h, reducându-se la 6 km/h în zonele pietonale.

Plăcuța va fi plastifiată, nedetașabilă, produsă de Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato și distribuită de Departamentul pentru Vehicule. Aceasta are formă dreptunghiulară și conține șase caractere alfanumerice dispuse pe două rânduri, cu litere de la B la Z (excluzând A, E, I, O, Q și U) și cifre de la 2 la 9. Autocolantul trebuie aplicat pe aripa spate sau, dacă aceasta lipsește, pe partea din față a coloanei de direcție. Nerespectarea acestei obligații poate atrage amenzi între 100 și 400 de euro.

Solicitanții trebuie să depună cererea online prin portalul Gestione Pratiche Online sau Portale dell’Automobilista, accesibile cu SPID de nivel doi sau cu Cartea de Identitate Electronică (CIE). Pe lângă completarea formularului, se achită suma de 8,66 euro, la care se adaugă taxa de timbru și alte drepturi de eliberare. Cererile sunt procesate de Centrul de Servicii pentru Motorizație Civilă, iar ulterior utilizatorul poate programa ridicarea plăcuței la ghișeu. Sistemul este disponibil atât pentru adulți, cât și pentru minori peste 14 ani, cererea fiind depusă de persoana care exercită responsabilitatea parentală.

Decretul prevede și situații excepționale. În caz de deteriorare, pierdere sau furt al plăcuței ori al trotinetei, proprietarul trebuie să raporteze incidentul pe platforma online și, dacă este necesar, să depună o plângere la poliție în termen de 48 de ore. La vânzarea trotinetei, plăcuța nu se transferă automat; fostul proprietar trebuie să solicite radierea acesteia, proces care implică plata taxelor prin PagoPA, iar noul cumpărător trebuie să obțină un autocolant nou pe numele său.