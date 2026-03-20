Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu au informat că, în cursul acestui an, Direcția Controlul Biodiversității, Biosecurității și Ariilor Protejate a desfășurat o serie de controale la nivel național, vizând exploatarea și comercializarea trufelor, ciupercilor comestibile și a fructelor de pădure. Aceștia au precizat că verificările s-au concentrat pe respectarea legislației de mediu, trasabilitatea produselor și deținerea documentelor legale necesare pentru recoltare, achiziție și comercializare.

Potrivit sursei citate, la nivel național au fost efectuate 40 de controale, în urma cărora au fost aplicate 38 de sancțiuni contravenționale, dintre care 34 amenzi și 4 avertismente, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 1.790.000 lei.

Reprezentanții Gărzii au detaliat situația pe județe: în Hunedoara au fost efectuate 3 controale, cu o sancțiune de 120.000 lei; în Neamț, 2 controale au condus la două amenzi în valoare totală de 120.000 lei; în Cluj, 9 controale au dus la 9 sancțiuni în valoare totală de 550.000 lei; iar în Bihor, unde activitatea de control a fost cea mai amplă, au fost întocmite 26 de note de constatare și aplicate 26 de sancțiuni, dintre care 18 amenzi, în valoare totală de 1.000.000 lei, și 4 avertismente. Totodată, în Bihor a fost dispusă suspendarea activității unui operator economic până la obținerea actelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului.

Comisarii Gărzii au semnalat că principalele nereguli identificate au fost lipsa actelor de reglementare pentru protecția mediului, lipsa autorizațiilor pentru recoltare, achiziție sau comercializare, neînregistrarea sistemelor individuale de epurare a apelor uzate și nedeclararea obligațiilor la Fondul pentru mediu pentru ambalajele introduse pe piață. În unele cazuri, cantitățile autorizate au fost depășite semnificativ, inclusiv situații în care operatorii economici au depășit cu până la 100 de tone cantitățile de ciuperci comestibile aprobate.

Potrivit Gărzii Naționale de Mediu, aceste controale demonstrează existența unor practici ilegale în exploatarea resurselor naturale și evidențiază necesitatea intensificării verificărilor pentru protejarea biodiversității și asigurarea unui cadru legal corect pentru operatorii economici.

🟤 În unele cazuri, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au constatat depășiri semnificative ale cantităților autorizate, inclusiv situații în care operatorii economici au depășit cu până la 100 de tone cantitățile de ciuperci comestibile aprobate. 🟤 Aceste acțiuni confirmă existența unor practici ilegale în domeniul exploatării resurselor naturale și subliniază necesitatea intensificării controalelor pentru protejarea biodiversității și asigurarea unui cadru legal corect pentru operatorii economici.🆗", este mesajul Gărzii Naționale de Mediu.

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Bihor au informat că, în ultimele două luni, comisarii au identificat mai multe cazuri de incendiere ilegală a deșeurilor, atât pe amplasamente industriale, cât și în zone agricole sau de activitate economică. Aceștia au precizat că au fost constatate arderi de deșeuri plastice, carton, cauciucuri și deșeuri contaminate, realizate direct pe sol sau în instalații improvizate, generând fum dens și poluare semnificativă a aerului.

Sursele citate au reamintit că incendierea deșeurilor este strict interzisă și se sancționează cu amenzi de 30.000–45.000 lei pentru persoanele fizice și 50.000–70.000 lei pentru persoanele juridice. În urma controalelor efectuate, comisarii GNM Bihor au aplicat trei avertismente și trei amenzi în valoare totală de 100.000 lei.

Reprezentanții Gărzii au menționat că sancțiunile pot fi aplicate atât conform legislației privind regimul deșeurilor, cât și pe baza Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Ei au subliniat că protejarea mediului reprezintă responsabilitatea tuturor.