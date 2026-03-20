Acțiunea a vizat în special fațadele neîngrijite și acoperite cu afișe, iar primarul a precizat că verificările vor continua și pe alte bulevarde și străzi din Capitală, potrivit informațiilor oferite de Ciprian Ciucu de Facebook. În același timp, o parte dintre agenții economici s-au conformat deja, 12 dintre aceștia curățând spațiile, dezlipind afișele și spălând vitrinele și firmele luminoase.

Ciprian Ciucu a făcut referire și la o experiență personală dintr-un oraș din nordul Ungariei, unde a observat cum angajații magazinelor și cafenelelor se ocupau zilnic de curățenie, măturând trotuarele și spălând vitrinele pentru a-și întâmpina clienții în condiții bune. El a comparat această situație cu realitatea din București, unde, pe lângă lipsa de intervenție a autorităților, există și o lipsă de implicare din partea proprietarilor.

„Cu ceva timp în umă m-am nimierit într-un oraș de prin nordul Ungariei. Dimineață, la prima oră, până la deschidere, angajații/proprietarii magazinelor și cafenelelor de la parterul clădirilor trebăluiau cu frenezie pe lângă ele: își măturau trotuarul, își spălau vitrinele, dereticau cu spor, să-și primească mușteriii în bune condiții, probabil din respect pentru ei și pentru propriile lor afaceri. În fiecare zi! Mi-a rămas imaginea aceea în minte. Mă întrebam… la noi de ce nu este așa? Oare oamenii acționau din propria inițiativă sau era nevoie să intervină primarul să pună lucrurile în bună regulă?”, a scris primarul pe Facebook.

Primarul a subliniat că își asumă responsabilitatea pentru ceea ce ține de administrația locală și a arătat că deja se văd îmbunătățiri pe anumite străzi și în spațiile verzi. În același timp, el a anunțat intenția de a aplica în Capitală o politică de toleranță zero, similară celei implementate în Sectorul 6 în privința parcării pe spațiile verzi, considerând inacceptabilă această practică în centrul orașului.

„Una peste alta, când merg prin București mă iau cu mâinile de cap. Pe lângă inacțiunea autorității publice, de multe ori apare și inacțiunea celor care au diferite proprietăți. De ceea ce revine primăriei mă ocup eu, se vede deja pe anumite strazi și spații verzi. Până una alta, am dispus Poliției Locale să ia la rând bulevardele Magheru și Bălcescu și să insiste ca oamenii să-și curețe ce au de curățat. Polițiștii locali au aplicat un număr de 36 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 86.000 pentru fațade neîngrijite, pline de afișe. Vom urma alte bulevarde și străzi. Partea bună este că astăzi, un număr de 12 agenți comerciali s-au conformat si au curățat, au dezlipit afișele, și-au spalat vitrinele și firmele luminoase”, a mai scris Ciprian Ciucu.

Edilul a precizat că a început procesul de eliberare a trotuarelor de mașini, recunoscând că situația este dificilă și necesită timp, dar susținând că, treptat, Bucureștiul își va recăpăta ordinea și curățenia. De asemenea, Poliția Locală este prezentă zilnic în teren pentru a verifica modul în care operatorii de salubritate respectă obligațiile privind curățenia în centrul Capitalei.

„Mai mult, am început să eliberăm trotuarele de mașini. Aici este mult de muncă, sunt pline. Dar ușor-ușor, stradă cu stradă, Capitala României își va regăsi ordinea și curățenia. De asemenea, Poliția Locală este în fiecare zi în teren verificând modul în care sunt respectate obligațiile privind curățenia în centrului capitalei de către operatorii de salubritate. Și… apropo, aviz amatorilor! Am adus politica de toleranță zero pe care am aplicat-o cu mare succes în Sectorul 6 privind parcatul pe spațiile verzi. Mi se pare inacceptabil că în Centru Capitalei României să se parcheze pe spațiul verde. Mă bucur că Poliția Locală a Municipiului București se mișcă din ce în ce mai bine!”, a conchis acesta.

