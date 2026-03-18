Problema refuzului unor proprietari de a permite montarea detectoarelor de gaze în apartamente nu mai este una izolată, ci a ajuns frecvent în atenția instanțelor de judecată, unde sunt analizate consecințele legale ale acestor decizii.

Avocatul Gelu Pușcaș, specialist în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii privind administrarea proprietăților, a explicat că există numeroase situații în care unul sau mai mulți proprietari dintr-un bloc se opun instalării acestor dispozitive, însă subliniază că demersul său nu vizează opinia personală despre necesitatea detectoarelor, ci se bazează strict pe modul în care instanțele tratează aceste cazuri.

„Am văzut suficiente astfel de cazuri, în care unul sau doi proprietari dintr-un bloc nu vor ei, de la sine putere, să monteze acele detectoare de gaze. Eu personal nu spun că trebuie acele detectoare sau nu etc, eu MĂ RAPORTEZ, în acest demers de informare, la reținerile instanțelor de judecată”, scrie Gelu Pușcaș în postarea sa.

Acesta a prezentat un exemplu concret din practică, în care o persoană a fost sancționată contravențional pentru refuzul de a permite lucrări ce țin de siguranța imobilului.

„Potrivit Notei de constatare nr.xx/xx.01.2020 emisă de Poliția locală Sector x, la data de xx.01.2020 pârâta a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 1500 lei, în temeiul art. 102 alin.2 lit. d din Legea nr.196/2018. Prin urmare, instanța reține că în cazul în care neefectuarea (…) oricăror lucrări la părțile sau la instalațiile aflate în coproprietatea acestora ori la spațiile aflate în proprietate exclusivă afectează folosința normală a părților comune sau a altor spații locative din imobil, precum și siguranța locuirii în acel imobil, asociația de proprietari poate cere instanței obligarea proprietarului la încetarea acestor abuzuri pe calea urgentă….” , a fost reținut în documentele analizate.

În continuarea motivării, instanța a stabilit clar obligațiile ce revin proprietarilor în astfel de situații.

„Față de dispozițiile legale anterior menționate, instanța reține că pârâta, în calitate de proprietar al unui apartament situat în condominiu, are obligația de a întreține în stare de funcționare și siguranță instalația de alimentare cu gaz, iar efectuarea verificării instalației de gaze și MONTAREA DETECTORULUI se circumscriu acestei obligații” , se arată în decizia citată.

Pe baza acestor spețe, sunt evidențiate mai multe efecte directe pentru proprietarii care refuză nejustificat montarea detectoarelor de gaze, efecte care pot deveni rapid costisitoare și complicate din punct de vedere legal.

În primul rând, aceștia pot fi sancționați contravențional, amenzile ajungând la valori semnificative. În al doilea rând, asociațiile de proprietari au dreptul să acționeze în instanță persoanele care împiedică lucrările ce țin de siguranța comună a imobilului.

Mai mult, în urma unei decizii judecătorești, proprietarii pot fi obligați să permită accesul pentru realizarea lucrărilor sau chiar să monteze detectorul de gaze, iar refuzul continuu poate duce la executare silită. În plus, aceștia riscă să suporte și cheltuielile de judecată aferente procesului.

Gelu Pușcaș atrage atenția că toate aceste măsuri nu reprezintă opinii sau interpretări subiective, ci rezultă din analiza concretă a instanțelor.

„Cu alte cuvinte: – cel care a refuză neîntemeiat, își poate lua o amendă zdravănă; – poate fi acționat în judecată; – poate fi obligat de instanță să permită accesul/să monteze; – suportă cheltuielile de judecată; – montarea detectorului reprezintă „o obligație” de întreținere.” , a sintetizat acesta.

Autorul subliniază că scopul demersului este strict informativ și îndeamnă proprietarii să se bazeze pe analiza riguroasă a legislației și a practicii judiciare, nu pe opinii informale sau sfaturi neavizate.

„PENTRU CINE ÎNCĂ NU A ÎNȚELES: nu ținem partea asociațiilor, nu punem la colț proprietarii etc. Acest demers este născut din dorința DE A PROGREASA, DE A ÎNVĂȚA ȘI DE A LUA CONTACT CU REALITATEA INSTANȚELOR (de a ieși din discuțiile de la colțuri). Arătăm, prin exemplificare, cât de importantă este informarea, analiza, gândirea proprie etc. Nu vă mai luați după toți cei care le știu ei pe toate si dau sfaturi. ANALIZAȚI riguros. Instanța de judecată, ANALIZEAZĂ DOSARUL, ACTELE ȘI TEXTELE DE LEGE ȘI COROBOREAZĂ PROBELE, nu analizează ce se spune pe la colțuri sau cum crede unul sau altul că se întâmplă lucrurile”, adaugă avocatul.

Totodată, Pușcaș a menționat și un caz recent care evidențiază gravitatea situației, în care un proprietar a ajuns în executare silită după ce a refuzat accesul pentru lucrări la partea comună și montarea detectorului.

„PS. Da, sunt supărat pentru că am luat la cunoștință de un proprietar care a ajuns să fie executat silit, pentru că a refuzat pătrunderea la partea comună și montarea nenorocitului de detector” , a transmis acesta.

În același context, sunt indicate și resurse suplimentare pentru cei interesați de obligațiile legale ale proprietarilor și de practica instanțelor în domeniu, inclusiv lucrări de specialitate dedicate întreținerii părților comune din condominii.