Primăria Municipiului București (PMB) a supus dezbaterii publice un program destinat curățării graffiti-ului și a afișajului neautorizat de pe fațadele clădirilor aflate în zone construite protejate. Inițiativa urmărește îmbunătățirea aspectului urban și sprijinirea proprietarilor în realizarea lucrărilor necesare.

Potrivit proiectului, proprietarii care aleg să se înscrie în program vor beneficia de acoperirea a 80% din costurile de curățare a fațadelor, valoarea lucrărilor fiind stabilită prin deviz de către Administrația Străzilor. Diferența de 20% va reveni beneficiarilor. În același timp, elaborarea documentațiilor tehnice, precum și obținerea tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare vor fi asigurate de Primăria Capitalei, costurile acestor documentații fiind suportate integral din bugetul local.

Identificarea clădirilor afectate de graffiti sau de afișaj neautorizat va fi realizată de reprezentanții Poliției Locale, fie în urma verificărilor în teren, fie pe baza sesizărilor primite. Proprietarii sau administratorii imobilelor vor fi notificați cu privire la obligația de a curăța fațadele.

De la momentul notificării, aceștia au la dispoziție un termen de 45 de zile calendaristice pentru a decide modul de acțiune. Ei pot opta fie pentru conformare voluntară, prin îndepărtarea graffiti-ului și a afișajului neautorizat pe cheltuială proprie, fie pentru înscrierea în program, astfel încât intervenția să fie realizată de autoritatea locală.

În situația în care proprietarii sau administratorii nu se înscriu în program și nici nu se conformează voluntar, Poliția Locală va iniția procedurile de sancționare contravențională.

Proprietarul sau administratorul care optează pentru conformarea voluntară are obligația de a îndepărta graffiti-ul sau afișajul neautorizat utilizând metode adecvate, astfel încât să nu fie provocate degradări suplimentare ale finisajelor sau elementelor arhitecturale. Intervențiile trebuie realizate într-un mod responsabil, cu respectarea caracteristicilor clădirii și a materialelor existente.

Fațadele trebuie curățate într-un termen de maximum 90 de zile de la data notificării. Dovada conformării voluntare se face prin prezentarea unor documente relevante, precum acordul scris al Direcției pentru Cultură a Municipiului București, în cazul imobilelor clasate ca monumente istorice, o declarație pe propria răspundere privind utilizarea unor metode compatibile cu suportul și finisajele, precum și fotografii realizate înainte și după intervenție, care să ateste eliminarea marcajelor.

Poliția Locală va efectua verificări în teren pentru a constata respectarea măsurilor impuse. În același timp, în perimetrul programului va fi instituit un sistem integrat de monitorizare, care va include patrulări active și supraveghere video. Pentru sprijinirea inițiativei, vor fi desfășurate și campanii publice de informare și conștientizare, menite să încurajeze responsabilitatea civică și protejarea aspectului urban.