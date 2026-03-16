Creșterea prețurilor la motorină și benzină nu poate fi contracarată prin măsuri luate „din scurt”, însă subiectul va fi analizat în mod constant la nivelul Executivului, a explicat luni seară ministrul Economiei, Irineu Darău.

Oficialul a subliniat că evoluțiile rapide din piață impun o abordare prudentă și adaptată de la o săptămână la alta, astfel încât intervențiile statului să nu afecteze negativ economia pe termen lung.

Ministrul a arătat că majorările de prețuri la carburanți au deja un impact asupra economiei și că întregul Guvern discută acest subiect periodic, în funcție de evoluția situației.

El a precizat că, în condițiile fluctuațiilor actuale, nu pot fi adoptate măsuri care să rămână în vigoare luni sau ani, motiv pentru care situația este monitorizată în timp real, în special de Ministerul Finanțelor, Ministerul Energiei și de prim-ministru.

„Există un impact al acestei creşteri de preţuri. Întregul Guvern discută şi va discuta săptămânal la şedinţele de Guvern care este măsura potrivită pentru acea săptămână în funcţie de evoluţia situaţiei. Cert e că la ce fluctuaţie există astăzi nu poţi să iei din scurt măsuri care vor rămâne pe luni sau ani de zile. De aceea, situaţia se monitorizează în timp real, la nivelul în special al Ministerului de Finanţe, Ministerului Energiei, premier”, a afirmat Irineu Darău.

Ministrul Economiei a recunoscut că este nevoie de identificarea unor soluții, însă acestea trebuie calibrate astfel încât să nu producă efecte negative pe termen lung asupra economiei.

Totodată, ministrul a admis că nu poate face predicții clare privind evoluția viitoare a prețurilor, insistând asupra ideii că deciziile trebuie luate pas cu pas, pe baza datelor disponibile.

În acest context, oficialul a explicat că este esențială monitorizarea atentă a impactului economic și a nivelului prețurilor, pentru ca măsurile să fie adoptate treptat, fără a se baza pe scenarii politice.

„Cred că este cazul să monitorizăm impactul economic, preţurile, şi să luăm măsuri din aproape în aproape. În economie nu se poate lucra cu scenarii politice”, a explicat demnitarul.

Întrebat despre soluția pe care o propune, ministrul Economiei a precizat că nu se grăbește să tragă concluzii înainte de a avea toate informațiile necesare.

El a adăugat că au existat și declarații pe care le-a catalogat drept populiste, subliniind că, în locul unor soluții generale aplicabile pe termen lung, autoritățile trebuie să identifice intervenții punctuale în fiecare săptămână. Această abordare ar fi, în opinia sa, cea corectă, întrucât adoptarea unor măsuri radicale ar putea genera dezechilibre suplimentare în economie.

„Încă o dată, am auzit unele declaraţii populiste. Dincolo de a propune soluţii pe luni sau ani de zile, noi trebuie să găsim câte o soluţie, o bucăţică de soluţie în fiecare săptămână. Aceasta este abordarea corectă, pentru că altfel riscăm să dezechilibrăm mult mai multe lucruri în economie”, a încheiat Irineu Darău.

Situația din România se înscrie într-un context internațional mai larg, în care numeroase state încearcă să gestioneze șocul energetic provocat de războiul cu Iranul. Măsurile luate la nivel global variază de la interzicerea exporturilor de combustibil și plafonarea prețurilor până la recomandări simbolice privind reducerea consumului de energie, inclusiv încurajarea folosirii scărilor în locul lifturilor.