Ilie Bolojan a anunțat că luni va avea o întâlnire cu reprezentanții OMV, care au propus o soluție ce ia în calcul efectele unei eventuale blocări a tranzitării strâmtorii Ormuz pe o perioadă extinsă.

Ilie Bolojan a explicat că va avea o întâlnire cu Alfred Stern și conducerea OMV, care au prezentat o soluție sau o estimare luând în calcul o posibilă blocare a tranzitării strâmtorii Ormuz pentru o perioadă îndelungată. În aceste condiții, actualele turbulențe de pe piața petrolului și a combustibilului se pot amplifica și chiar degenera într-o criză, a subliniat premierul.

Acesta a precizat că în ultimele două săptămâni doar aproximativ 10% din traficul normal prin strâmtoare a fost asigurat, ceea ce a creat un deficit de aprovizionare pentru țările asiatice și a generat presiuni suplimentare asupra cantităților și prețurilor. Pentru a diminua aceste efecte, au fost luate mai multe măsuri recente: eliberarea de combustibil din rezervele statelor, creșterea producției și permisiunea de a achiziționa petrol rusesc fără sancțiuni.

Bolojan a arătat că, deși aceste turbulențe sunt inevitabile din cauza războiului, el speră ca într-o săptămână sau două lanțurile de aprovizionare să revină la normal. Premierul a mai subliniat că majorările de prețuri la combustibil se resimt la nivel global, cu creșteri de 30% în Statele Unite și de 40–50% pe diverse piețe europene.

Ilie Bolojan a precizat că motorina, considerată un produs deficitar în regiune, a înregistrat creșteri semnificative de preț, de până la 60–70%, în timp ce benzina a crescut mai puțin decât cotațiile petrolului.

„Deci presiunea mare la creştere este pe motorină. România, din punctul ăsta de vedere, are capacităţi de rafinare pe benzină mult mai mari, suntem exportatori de benzină, de aceea presiunea în Europa, dar şi în România este pe componenta de motorină. Ce facem în aceste zile? În primul rând, n-aveam cum să evităm această creştere. Asta este o situaţie certă şi toate ţările din Europa sunt în situaţia noastră şi toate ţările analizează ce este de făcut, pentru că, dacă lucrurile se degenerează, deci criza se agravează, să ia anumite măsuri pentru a tempera aceste creşteri. Şi atunci, în această perioadă, noi am acţionat pe două, trei componente. (…) Am adoptat schema de sprijin pentru transportatori. Era o schemă care expira la finalul acestei luni. Le-am dat o predictibilitate până la finalul anului, prin care, din costul accizei, vom suporta nu 65 de bani ca până acum, ci 85 de bani, cu evaluare trimestrială, în aşa fel încât, dacă lucrurile merg într-o direcţie proastă, să creştem această compensare, dacă, la un moment dat, preţurile se reduc şi revin la normal, să putem scădea compensarea. Vom face acest lucru şi pentru agricultori, pentru că acele două segmente importante care au efecte directe în economie, transportul şi agricultura, să aibă o protecţie pe tema asta”, a mai spus Ilie Bolojan.

Alfred Stern a avertizat că Europa se confruntă cu riscul unei penurii grave de combustibil, în contextul în care unele benzinării din Austria rămân fără stocuri. Conflictul din Golf și închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran au afectat o cincime din piața globală de petrol și 10% din livrările de gaz natural lichefiat. Stern a solicitat guvernelor să plafoneze prețurile la combustibili, menționând că statul austriac ar fi principalul beneficiar, însă a precizat că scăderea prețurilor ar impune și reducerea taxelor.

„Trebuie să punem lucrurile în perspectivă: lumea consumă aproximativ 100 de milioane de barili de petrol pe zi. Cele 400 de milioane de barili care sunt aduse acum pe piață sunt suficiente pentru aprovizionarea timp de patru zile. Dacă am înlocui doar cantitățile care vin de obicei prin Strâmtoarea Ormuz, rezervele ar dura doar 14 zile. Piețele pur și simplu evaluează situația așa cum este. Nimeni nu știe cât va dura această criză. Nici măcar noi. Ne confruntăm cu o penurie globală gravă de petrol, gaze și combustibili”, a spus directorul OMV.

Alfred Stern a venit și cu „propuneri pragmatice” privind comportamentul consumatorilor, pentru a evita o penurie de combustibili asemănătoare celor din SUA, din anii 1973 și 1979.

„În cazul unei penurii de combustibil, este destul de clar cum ar trebui să se comporte consumatorii. Dacă există o penurie, atunci trebuie să economisim combustibil. Conduceți mai puțin, conduceți mai încet – nu există nicio modalitate de a evita acest lucru”, a spus directorul general al OMV, Alfred Stern în presa din Austria.

Într-un interviu pentru emisiunea „Journal zu Gast”, Alfred Stern a respins acuzațiile conform cărora OMV ar profita de criza actuală a petrolului. În prezent, motorina se vinde deja la peste 1,90 euro pe litru în anumite benzinării din Austria.

„Prețurile nu se stabilesc într-o rafinărie. La un preț de 1,70 euro pe litru de benzină premium, 90 de cenți ar fi folosiți doar pentru taxe și impozite. Din restul de 80 de cenți, 55 de cenți ar trebui să acopere costul integral al petrolului. Asta lasă OMV cu doar 25 de cenți”, a declarat el.

Alfred Stern consideră că principalele beneficii ale prețurilor ridicate la petrol revin guvernului austriac și a respins ideea unei intervenții directe a statului pe piață.

„Prețuri mai mici la pompe sunt realizabile doar dacă se reduc impozitele. Astfel de măsuri ar putea pune în pericol securitatea aprovizionării interne”, a spus Stern.

Alfred Stern a subliniat că piața globală se confruntă în prezent cu un deficit de aproximativ 20% din petrol și 10% din combustibili.