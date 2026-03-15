Administrația Prezidențială a anunțat că întâlnirea dintre șeful statului și reprezentanții OMV Petrom va avea loc luni, la ora 10.00, la Palatul Cotroceni.

Înaintea acestei discuții, la ora 9.00, președintele Nicușor Dan va primi o delegație a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Întâlnirea cu compania petrolieră vine într-un context de presiune tot mai mare pe piața carburanților. Potrivit datelor din piață, sâmbătă benzina era vândută la pompă cu prețuri cuprinse între 8,49 lei și 8,70 lei pe litru, în timp ce motorina avea valori între 8,97 lei și 9,15 lei pe litru.

Pe fondul tensiunilor geopolitice și al scumpirilor accelerate, directorul general al OMV, Alfred Stern, a avertizat că Europa s-ar putea confrunta cu probleme serioase de aprovizionare.

„Unele benzinării din Austria sunt deja goale”, a declarat acesta, atrăgând atenția asupra riscului unei penurii de combustibili.

În același timp, Stern a criticat ideea plafonării prețurilor, pe care a descris-o drept „jalnic”. Potrivit acestuia, statul este cel care beneficiază cel mai mult de pe urma prețurilor ridicate la carburanți.

„Dacă e nevoie ca prețurile la combustibili să scadă rapid, atunci taxele ar trebui reduse”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că autoritățile monitorizează atent evoluțiile de pe piețele internaționale și efectele acestora asupra prețurilor la carburanți din România.

„Este foarte important ca această creștere să nu fie transferată de pe o zi pe alta în buzunarul românilor. În cazul în care prețul va crește peste un nivel de alarmă, vom lua măsurile pe care le avem la dispoziție, nu pentru a anula creșterea, ci pentru a atenua impactul acesteia”.

Șeful Guvernului a amintit și de schema de compensare pentru transportatori, prin care o parte din creșterea costurilor cu motorina este suportată prin mecanisme administrative.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a propus adoptarea unei ordonanțe de urgență prin care să fie declarată situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere.

Printre măsurile analizate se numără plafonarea temporară a prețurilor, reducerea accizelor sau a altor taxe, dar și „repornirea temporară” a rafinăriei Lukoil-Petrotel din Ploiești.

Ministerul Energiei a propus un „preț maximal de vânzare” de 8,41 lei pe litru pentru benzină și 8,86 lei pe litru pentru motorină.

Bogdan Ivan a explicat că scumpirile sunt alimentate de creșterea cotațiilor internaționale, care au urcat cu aproximativ 350 de dolari pe tonă pentru motorină și cu peste 100 de dolari pe tonă pentru benzină, „cu perspective de creștere în funcție de evoluția cotațiilor”.

În paralel, Ministerul Finanțelor a pregătit un proiect de act normativ pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1094/2025, care vizează sprijinirea operatorilor din transportul rutier de mărfuri și persoane.

Documentul prevede prelungirea schemei de ajutor de stat sub formă de grant până la 30 aprilie 2027, pentru motorina cumpărată până la 31 decembrie 2026.

Pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 decembrie 2026, sprijinul este stabilit la 85 de bani pentru fiecare litru de motorină, iar plata compensațiilor va fi realizată prin bugetul Ministerului Finanțelor.

Bugetul total estimat al schemei ajunge la 652,195 milioane de lei, fonduri care ar urma să sprijine aproximativ 6.200 de operatori economici.