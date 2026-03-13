OMV Petrom a anunțat că se alătură consorțiului care explorează perimetrul offshore de gaze Khan Tervel din sectorul bulgăresc al Mării Negre, extinzându-și astfel prezența într-o regiune considerată tot mai importantă pentru securitatea energetică a Europei.

Compania românească de petrol și gaze, controlată de grupul austriac OMV, se numără printre cei mai mari producători de energie din Europa de Sud-Est, potrivit agenției de presă Novinite.

Conform acordului semnat, OMV Petrom urmează să preia o participație de 25% în proiect, însă finalizarea tranzacției depinde de aprobarea autorităților bulgare.

În cadrul consorțiului, compania Shell va rămâne operatorul proiectului, deținând o participație de 42%, în timp ce restul de 33% aparține Turkish Petroleum Overseas Company Limited, subsidiară a companiei de stat Türkiye Petrolleri A.O.

Contractul de participare a fost deja semnat, iar pașii următori vizează obținerea avizelor necesare din partea guvernului de la Sofia.

Perimetrul Khan Tervel acoperă o suprafață de aproximativ 4.000 de kilometri pătrați și este situat la sud de perimetrul Khan Asparuh, unde sunt în curs activități semnificative de explorare. Licența pentru explorare a fost acordată în anul 2025, pentru o perioadă inițială de cinci ani, având ca obiectiv principal evaluarea potențialului geologic al zonei.

Conducerea OMV Petrom a transmis că implicarea în acest proiect contribuie la consolidarea portofoliului companiei și la întărirea poziției strategice pe termen lung în regiunea Mării Negre.

Totodată, reprezentanții responsabili de explorare și producție au subliniat că societatea va aduce în consorțiu experiența acumulată în dezvoltarea proiectului Neptun Deep din România, precum și expertiza dobândită în explorările realizate în perimetrul vecin Khan Asparuh.

În etapa următoare, partenerii vor demara colectarea și analiza unor date seismice 3D detaliate, care vor sta la baza eventualelor operațiuni de foraj. OMV Petrom va contribui financiar proporțional cu participația sa, acoperind atât costurile deja efectuate, cât și investițiile necesare în etapele viitoare de explorare.

Dezvoltarea perimetrului Khan Tervel face parte dintr-o realiniere energetică mai amplă la nivel regional. În contextul în care Uniunea Europeană încearcă să își diversifice sursele de gaz natural după invazia Rusiei în Ucraina, Marea Neagră devine o zonă din ce în ce mai relevantă pentru activitățile de explorare și investiții energetice.

Colaborarea dintre OMV Petrom, Shell și TPAO reflectă convergența intereselor corporative, regionale și europene în ceea ce privește securitatea energetică, fluxurile de investiții și influența geopolitică din această regiune strategică.

Extinderea portofoliului OMV Petrom în Marea Neagră consolidează rolul companiei în dinamica energetică regională, mai ales în contextul în care proiectul Neptun Deep, aflat în prezent în fază de dezvoltare, este considerat cel mai mare proiect de gaze naturale din Uniunea Europeană.

În paralel, consorțiul care operează în perimetrul Khan Asparuh include și compania NewMed Energy, prin subsidiara sa regională, precum și Bulgarian Energy Holding, care s-a alăturat proiectului la începutul anului 2026. Aceste evoluții sugerează o coordonare tot mai strânsă a activităților de explorare și a proiectelor energetice din sectoarele românesc și bulgăresc ale Mării Negre.

Spre deosebire de Neptun Deep, perimetrul Khan Tervel se află încă într-o etapă timpurie de evaluare geologică.

Studiile seismice planificate în următorii ani vor stabili dacă zona conține rezerve exploatabile comparabile cu cele identificate în alte proiecte din regiune.

Succesul explorărilor va depinde de rezultatele geologice, de fezabilitatea tehnică, de respectarea standardelor de mediu, de aprobările de reglementare și de contextul geopolitic mai larg.

Dacă eventualele foraje vor confirma existența unor rezerve semnificative, Marea Neagră ar putea deveni o componentă esențială a aprovizionării cu energie a Europei, în special pentru statele din Europa de Sud-Est.