OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din sud-estul Europei, a achiziționat o participație de 25% în proiectul de explorare a gazelor naturale din perimetrul Han Tervel din zona bulgară a Mării Negre.

Proiectul este dezvoltat de un consorțiu format din Shell, care deține 42% și este operatorul proiectului, și compania turcă Türkiye Petrolleri A.O. prin subsidiara Turkish Petroleum Overseas Company Limited, cu o participație de 33%.

Tranzacția urmează să fie finalizată după aprobarea autorităților de reglementare din Bulgaria. Contractul de tip farm-in a fost deja semnat, iar procesul se află în etapa de aprobare de către Guvernul bulgar.

Directorul general al OMV Petrom, Christina Verchere, a transmis că intrarea într-un nou perimetru de explorare din Marea Neagră, alături de parteneri internaționali, consolidează portofoliul companiei și întărește angajamentul strategic al grupului față de regiune.

Perimetrul Han Tervel are o suprafață de aproximativ 4.000 de kilometri pătrați și este situat la sud de perimetrul Han Asparuh.

Licența de explorare pentru acest perimetru a fost acordată în anul 2025 pentru o perioadă inițială de cinci ani.

Potrivit companiei, următoarea etapă a proiectului va include analiza detaliată a datelor seismice tridimensionale. Pe baza rezultatelor acestor studii, partenerii din consorțiu vor decide dacă vor continua cu foraje de explorare.

OMV Petrom va contribui la costurile și investițiile proiectului proporțional cu participația de 25%. Această contribuție va acoperi atât costurile istorice ale proiectului, cât și investițiile necesare pentru activitățile viitoare.

Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru explorare și producție, a precizat că societatea și-a dezvoltat capabilități solide în domeniul offshore prin proiectul Neptun Deep și prin activitățile din perimetrul Han Asparuh.

El a arătat că noul parteneriat cu Shell și TPAO urmărește valorificarea experienței comune pentru identificarea unor noi oportunități de dezvoltare în regiune.

OMV Petrom desfășoară activități în Marea Neagră de aproximativ patru decenii, inclusiv explorare, dezvoltare și producție de hidrocarburi.

În România, compania este operatorul proiectului Neptun Deep, considerat cel mai mare proiect de exploatare a gazelor naturale din Uniunea Europeană.

În Bulgaria, OMV Petrom este operatorul proiectului de explorare din perimetrul Han Asparuh, unde deține o participație de 45%, alături de NewMed Energy, cu 45%, și compania de stat Bulgarian Energy Holding, cu 10%.

Perimetrul Han Asparuh se află în vestul Mării Negre și are o suprafață de peste 13.700 de kilometri pătrați, la sud de perimetrul Neptun din România. Activitățile de explorare în această zonă au început în anul 2012 și au inclus studii geologice și geofizice, precum și forarea a trei sonde de explorare.

Un studiu realizat recent de EY, la solicitarea OMV Petrom și NewMed Energy, arată că valorificarea potențialului de gaze naturale din zona bulgară a Mării Negre ar putea genera beneficii economice semnificative.

Potrivit analizei, fiecare miliard de euro investit în proiecte offshore ar putea genera până la 5,2 miliarde de euro la produsul intern brut și aproximativ 1,5 miliarde de euro venituri la bugetul de stat.