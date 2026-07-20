România face un pas decisiv spre exploatarea gazelor din Marea Neagră. Platforma Neptun Alpha a fost instalată, iar producția este programată pentru 2027

Proiectul Neptun Deep, cea mai mare investiție în exploatarea gazelor naturale din România și unul dintre cele mai importante proiecte energetice din Europa, a ajuns într-o nouă etapă. OMV Petrom și Romgaz au finalizat instalarea platformei offshore Neptun Alpha, iar lucrările avansează conform calendarului. Următoarea etapă este conectarea tuturor componentelor sistemului, astfel încât producția de gaze naturale să înceapă în 2027.

OMV Petrom și SNGN Romgaz au anunțat finalizarea instalării platformei de producție offshore Neptun Alpha, una dintre cele mai complexe componente ale proiectului Neptun Deep din Marea Neagră.

Potrivit celor două companii, este una dintre cele mai importante etape ale investiției, care va permite trecerea la faza de conectare a infrastructurii submarine și pregătirea sistemului pentru începerea exploatării comerciale a gazelor naturale.

În prezent, proiectul se desfășoară conform graficului, iar obiectivul rămâne începerea producției în cursul anului 2027, moment care ar urma să consolideze securitatea energetică a României și să reducă dependența de importurile de gaze naturale.

Platforma de producție Neptun Alpha este amplasată în zona de mică adâncime a Mării Negre, în ape de aproximativ 120 de metri.

Construcția impresionantă cântărește peste 16.500 de tone și are o înălțime totală de peste 225 de metri.

Structura de susținere (jacket) și partea superioară (topsides) au fost fabricate de compania Saipem, în șantierele sale din Arbatax, Italia, respectiv Karimun, Indonezia.

Montarea platformei a fost realizată cu ajutorul navei Saipem 7000, considerată a treia cea mai mare navă-macara semi-submersibilă din lume, specializată în operațiuni offshore de mare complexitate.

Pe lângă instalarea platformei, proiectul Neptun Deep a atins și alte obiective importante.

Până în prezent au fost finalizate șase dintre cele zece sonde de dezvoltare prevăzute în proiect și a fost instalată conducta submarină de aproximativ 160 de kilometri care va transporta gazele naturale către țărm.

În perioada următoare, lucrările se vor concentra asupra instalării conductelor și ombilicalelor submarine care vor conecta zăcămintele offshore cu platforma de producție.

Ulterior vor urma testele tehnologice necesare înainte de punerea în funcțiune a întregului sistem.

Directorul general al OMV Petrom, Christina Verchere, a subliniat importanța strategică a investiției pentru România.

„Neptun Deep este un proiect strategic pentru România, care va contribui la securitatea energetică a ţării şi la reducerea dependenţei de importuri. Instalarea platformei de producţie în Marea Neagră reprezintă una dintre cele mai importante etape ale proiectului şi confirmă progresul constant al acestuia. De asemenea, am finalizat 6 din cele 10 sonde de dezvoltare, precum şi instalarea conductei de 160 km care face legătură cu ţărmul. Dezvoltarea proiectului continuă cu instalarea conductelor şi ombilicalelor submarine între zăcăminte pentru conectarea elementelor offshore, etapă care va fi urmată de testări riguroase, pentru pregătirea producţiei estimate să înceapă în 2027”, a declarat Christina Verchere.

Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru Explorare și Producție, a explicat că instalarea unei structuri de asemenea dimensiuni a reprezentat una dintre cele mai complexe operațiuni offshore realizate până acum în regiune.

„Structura de susţinere a fost fixată pe fundul mării cu 8 piloni, fiecare cu diametrul de peste 2 metri. Platforma este complet automatizată şi poate fi operată de la distanţă. Având în vedere că este o platformă fără personal permanent la bord, construim de asemenea un vas suport dedicat activităţilor de operare şi mentenanţă, care va putea găzdui până la 90 de persoane. Avansăm într-un ritm susţinut cu execuţia, siguranţa fiind prioritatea noastră principală, pentru a asigura energie pe care ne putem baza pentru România şi securitate energetică pentru regiunea noastră”, a precizat Cristian Hubati.

Directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, a afirmat că proiectul continuă să atingă obiective importante și că instalarea platformei reprezintă încă o confirmare a progresului înregistrat.

„Operaţiunea de instalare a platformei de producţie offshore Neptun Alpha s-a efectuat la cele mai ridicate standarde de siguranţă şi vine în continuarea finalizării etapei de instalare a conductei de transport gaze. Este o realizare remarcabilă care validează atingerea obiectivelor şi angajamentul nostru ferm de a livra acest proiect strategic. Menţinem un ritm susţinut în execuţia lucrărilor offshore aflate în derulare pentru instalarea infrastructurii subacvatice la zăcămintele Domino şi Pelican Sud, finalizarea sondelor şi punerea în funcţiune în anul 2027”, a declarat Răzvan Popescu.

La rândul său, directorul general adjunct al Romgaz, Aristotel Jude, a evidențiat amploarea tehnică a proiectului.

„Platforma Neptun Alpha este epicentrul offshore al proiectului, aici sunt montate toate echipamentele şi instalaţiile care vor trata gazele naturale ce vor fi extrase din zăcăminte. Proiectul Neptun Deep aduce o premieră istorică în industria gazelor naturale prin mobilizarea unei flote de nave de construcţii offshore din lume de o magnitudine fără precedent în România şi Uniunea Europeană. Acest succes de proporţii reuneşte un efort global de inginerie, fabricare, transport şi instalare maritimă. Mulţumesc tuturor companiilor care contribuie la execuţia lucrărilor şi echipelor dedicate din cadrul parteneriatului ROMGAZ – OMV PETROM”, a precizat Aristotel Jude.

Proiectul Neptun Deep presupune dezvoltarea zăcămintelor Domino și Pelican Sud din Marea Neagră.

Infrastructura include zece sonde de producție, trei sisteme submarine de exploatare, conducte colectoare, platforma offshore Neptun Alpha, conducta principală de transport către Tuzla și stația de măsurare a gazelor naturale.

Platforma va avea rolul de a procesa gazele extrase și de a le direcționa prin conducta submarină către infrastructura de transport de pe uscat.

În paralel, continuă construcția stației de măsurare a gazelor de la Tuzla și a clădirii de control, iar următoarea etapă a proiectului va include continuarea forajelor, integrarea infrastructurii submarine, conectarea tuturor instalațiilor offshore și desfășurarea unui amplu program de testare înainte de începerea producției.

Dacă termenul actual va fi respectat, primele cantități de gaze naturale din proiectul Neptun Deep vor intra în producție în 2027, investiția fiind considerată una dintre cele mai importante pentru independența energetică a României și pentru aprovizionarea cu gaze naturale a întregii regiuni.