Romgaz preia Azomureș. Statul pariază pe gazul din Marea Neagră și relansarea producției de îngrășăminte din România

Compania națională Romgaz a aprobat achiziția activelor productive ale combinatului Azomureș din Târgu Mureș, singurul mare producător de îngrășăminte chimice rămas funcțional în România. Tranzacția marchează una dintre cele mai importante mutări strategice din industria energetică și chimică din ultimii ani, prin integrarea celui mai mare producător de gaze naturale din țară cu principalul consumator industrial de gaze.

Informația a fost confirmată printr-un raport transmis Bursei de Valori București, după aprobarea tranzacției de către conducerea companiei.

Valoarea totală a operațiunii poate ajunge la aproximativ 69 de milioane de euro și va fi acoperită integral din fondurile proprii ale Romgaz.

Tranzacția nu presupune preluarea acțiunilor companiei, ci achiziția activelor productive prin mecanismul juridic Transfer of Going Concern (TOGC).

Potrivit documentelor companiei, componenta fixă a tranzacției este de 46,46 milioane de euro, reprezentând valoarea activelor productive.

La această sumă se pot adăuga:

până la 10 milioane de euro pentru achiziția stocurilor de materii prime și consumabile;

maximum 13 milioane de euro pentru acoperirea cheltuielilor operaționale și plata salariilor în primele două luni după transferul activelor.

Înainte ca tranzacția să fie finalizată, este nevoie și de avizele Consiliului Concurenței și ale Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe.

Achiziția are loc într-un moment în care Romgaz se pregătește pentru unul dintre cele mai importante proiecte energetice din istoria României.

Începând din 2027, compania va produce gaze naturale din perimetrul offshore Neptun Deep, în parteneriat cu OMV Petrom.

Noua producție va dubla aproape cantitatea de gaze extrasă în România și va transforma țara în cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană.

Prin cumpărarea Azomureș, Romgaz urmărește ca o parte din gazele extrase să nu mai fie vândute ca materie primă, ci transformate în produse cu valoare adăugată, precum îngrășăminte chimice, amoniac și melamină.

La capacitate maximă de funcționare, combinatul din Târgu Mureș consumă aproximativ 1,2 miliarde de metri cubi de gaze naturale anual, fiind de departe cel mai mare consumator industrial din țară.

În cazul repornirii instalațiilor, fabrica ar putea produce anual între 1,6 și 1,8 milioane de tone de îngrășăminte chimice, cantitate suficientă pentru a acoperi o mare parte din necesarul agriculturii românești.

În ultimii ani, România a devenit tot mai dependentă de importurile de îngrășăminte, după închiderea majorității combinatelor chimice.

În urmă cu două decenii, în România funcționau șapte mari combinate de îngrășăminte, care consumau împreună aproximativ șase miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an.

Astăzi, Azomureș este singurul mare producător rămas, însă activitatea sa a fost oprită în repetate rânduri din cauza costurilor ridicate ale gazelor naturale.

Compania susține că principalul avantaj îl reprezintă valorificarea superioară a gazului românesc.

În loc ca resursa să fie comercializată direct, aceasta ar urma să fie folosită pentru obținerea unor produse cu valoare adăugată mai mare.

Totodată, Azomureș ar deveni un consumator intern stabil pentru producția suplimentară de gaze care va proveni din Neptun Deep.

Compania apreciază că această integrare poate reduce expunerea la fluctuațiile prețului gazelor naturale și poate contribui la dezvoltarea industriei chimice din România.

Pe lângă beneficiile economice, Romgaz estimează că tranzacția va contribui la:

reducerea dependenței de importurile de îngrășăminte;

stabilizarea aprovizionării fermierilor români;

menținerea a aproximativ 2.000 de locuri de muncă;

îmbunătățirea balanței comerciale.

În documentele prezentate acționarilor, Romgaz subliniază că proiectul implică și numeroase provocări.

Unul dintre cele mai importante obstacole este faptul că societatea nu va putea alimenta combinatul cu propriile gaze înainte de aprilie 2027, din cauza obligațiilor impuse prin legislația actuală privind asigurarea consumului intern.

În aceste condiții, primele venituri generate de platformă sunt estimate abia în trimestrul al doilea al anului 2027.

Compania avertizează și asupra dificultăților privind recrutarea personalului necesar repornirii instalațiilor, dar și asupra volatilității pieței îngrășămintelor, unde prețurile depind de evoluția agriculturii, a costurilor energetice și a pieței internaționale.

În plus, integrarea Azomureș va presupune costuri suplimentare legate de emisiile de carbon și investiții importante pentru modernizarea instalațiilor.

Planul de tranziție verde al platformei este estimat la aproximativ 478 de milioane de euro până în 2031, sumă care depășește de câteva ori valoarea achiziției.

Compania subliniază că proiectul are o importanță strategică pentru economia României, însă avertizează că succesul investiției depinde de modul în care vor fi gestionate riscurile.

„Tranzacția propusă are o rațiune strategică solidă pentru ROMGAZ, prin integrarea pe lanțul valoric al gazului natural, valorificarea gazului în produse cu valoare adăugată, securizarea unei cereri interne relevante și contribuția la menținerea unei capacități industriale importante pentru economia națională, securitatea alimentară și reducerea dependenței de importuri. Aceste beneficii trebuie însă analizate împreună cu riscurile specifice integrării Activelor Țintă, respectiv expunerea la o industrie ciclică, volatilitatea pieței îngrășămintelor, necesarul investițional ridicat, costurile de mediu și conformare, limitările temporare privind disponibilitatea gazului, deficitul potențial de personal calificat și costul de oportunitate aferent alocării interne a gazului către platformă. În acest context, implementarea tranzacției trebuie realizată într-o manieră prudentă, etapizată și riguros monitorizată, pe baza unor principii clare de operare a platformei și de gestionare a riscurilor.”

În paralel cu tranzacția, Senatul a adoptat un proiect legislativ care introduce facilități fiscale pentru producătorii de îngrășăminte pe bază de gaze naturale.

Printre măsurile prevăzute se numără scutirea de impozit pe profit pentru o perioadă de cinci ani și scutirea de la plata impozitului pe clădiri.

Potrivit inițiatorilor, scopul proiectului este „valorificarea superioară a resurselor de gaze naturale ale României într-un context economic și geopolitic în care competitivitatea industrială și securitatea energetică a țării trebuie tratate ca priorități strategice”.

Deși legea se aplică tuturor companiilor din industria îngrășămintelor, în prezent Azomureș este singurul mare combinat funcțional, ceea ce face ca principalul beneficiar să fie chiar platforma pe care Romgaz intenționează să o preia.

Inițiatorii proiectului mai arată că producția din perimetrul Neptun Deep va adăuga aproximativ 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale anual, ceea ce va permite României să își valorifice resursele nu doar prin exportul materiei prime, ci și prin dezvoltarea industriei chimice și a producției de îngrășăminte destinate agriculturii.