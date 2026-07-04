Uniunea Europeană rescrie regulile investițiilor verzi. Fondurile ar putea finanța și proiecte de petrol și gaze

Uniunea Europeană analizează modificări importante ale regulilor privind investițiile sustenabile, iar una dintre cele mai controversate propuneri vizează includerea unor proiecte din sectorul petrolului și gazelor în categoria fondurilor de tranziție. Măsura a stârnit deja reacții din partea experților și organizațiilor din domeniul protecției mediului.

Consiliul Uniunii Europene a adoptat poziția sa de negociere privind revizuirea Regulamentului privind publicarea informațiilor referitoare la finanțarea sustenabilă (SFDR), cadrul legislativ care stabilește criteriile după care fondurile de investiții pot fi promovate drept sustenabile.

Noua variantă introduce trei categorii principale de produse financiare: fonduri sustenabile, fonduri de tranziție și fonduri ESG de bază. Cea mai discutată modificare este eliminarea interdicției propuse inițial de Comisia Europeană, care excludea companiile ce își extind activitățile în domeniul combustibililor fosili din categoria fondurilor de tranziție.

Potrivit noii propuneri, o companie care dezvoltă noi proiecte de petrol și gaze ar putea beneficia în continuare de această etichetă dacă aproximativ 20% din investițiile sale sunt aliniate taxonomiei europene pentru activități verzi și dacă are un plan cu termene clare pentru reducerea emisiilor generate de propriile operațiuni.

Mai mulți specialiști susțin însă că noul sistem ia în calcul doar emisiile rezultate din activitatea directă a companiei și consumul propriu de energie, fără a include emisiile produse atunci când petrolul și gazele naturale comercializate sunt utilizate de consumatori.

Autorul analizei arată că, în cazul companiilor petroliere, aceste emisii reprezintă cea mai mare parte a impactului asupra mediului. În opinia sa, investițiile în energie regenerabilă realizate în paralel cu dezvoltarea unor noi exploatări de petrol și gaze nu pot compensa efectele generate de extinderea producției de combustibili fosili.

Organizațiile de mediu avertizează că modificarea criteriilor ar putea facilita fenomenul de greenwashing, adică promovarea unor investiții drept sustenabile fără ca acestea să contribuie în mod real la tranziția energetică.

Companiile din domeniul tehnologiei și energiei au susținut, în cadrul consultărilor europene, necesitatea unor reguli mai flexibile pentru finanțarea tranziției energetice.

În document este menționat și cazul companiei TotalEnergies, care și-a exprimat public poziția în cadrul consultărilor organizate de Comisia Europeană. Reprezentanții companiei au precizat că și-au prezentat oficial punctul de vedere privind revizuirea SFDR și au subliniat investițiile realizate în ultimii ani în proiecte cu emisii reduse de carbon, inclusiv în energie regenerabilă și reducerea emisiilor provenite din propriile operațiuni.

În același timp, un purtător de cuvânt al Consiliului UE a arătat că și societățile active în sectorul combustibililor fosili pot contribui la tranziția energetică prin dezvoltarea de combustibili cu emisii reduse sau prin investiții în infrastructura pentru vehicule electrice.

Poziția adoptată de Consiliu reprezintă doar una dintre etapele procesului legislativ european. Comisia pentru afaceri economice și monetare din Parlamentul European urmează să voteze propriile amendamente, iar ulterior vor începe negocierile dintre Parlament, Consiliu și Comisia Europeană pentru forma finală a regulamentului.

Comisia Europeană a transmis că rămâne angajată într-un dialog constructiv cu celelalte instituții europene pentru ajungerea la un acord echilibrat privind revizuirea SFDR, fără a preciza dacă va insista asupra interdicției inițiale privind companiile care își extind activitățile în domeniul petrolului și gazelor.

Miza negocierilor este una importantă, deoarece regulile privind fondurile sustenabile influențează modul în care investitorii instituționali și administratorii de active direcționează capitalul către proiecte considerate compatibile cu obiectivele climatice ale Uniunii Europene.