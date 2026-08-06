Bulgaria primește o sumă uriașă din fondurile europene. Unde ajung banii

Bulgaria a încasat aproape un miliard de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fonduri destinate unor investiții în domenii precum infrastructura, sănătatea, educația și energia. Anunțul a fost făcut de premierul bulgar Rumen Radev, care a precizat că plata europeană a fost deblocată după îndeplinirea obiectivelor asumate în relația cu Uniunea Europeană.

Premierul a transmis informația miercuri, înaintea ședinței săptămânale a Guvernului de la Sofia. Potrivit acestuia, autoritățile bulgare au reușit să recupereze întârzierile acumulate în procesul de implementare a reformelor și investițiilor prevăzute în PNRR.

Fondurile primite urmează să fie direcționate către mai multe proiecte, printre care construirea și modernizarea unor grădinițe, extinderea infrastructurii de metrou, achiziționarea de elicoptere medicale și dezvoltarea unor capacități pentru stocarea energiei.

„Guvernul și majoritatea din Adunarea Națională au reușit să recupereze anii pierduți din cauza neglijenței și a slăbiciunii politice”, a declarat Radev, citat de Novinite, referindu-se la întârzierile acumulate în ultimii ani în aplicarea Planului Național de Redresare și Reziliență.

Premierul bulgar a precizat că autoritățile continuă activitatea pentru îndeplinirea condițiilor necesare obținerii următoarei plăți din PNRR. Guvernul de la Sofia lucrează la atingerea obiectivelor stabilite pentru această etapă de finanțare, după modificările negociate cu instituțiile europene.

Printre schimbările discutate se află și ajustarea unor angajamente incluse în cea de-a cincea cerere de plată. Una dintre modificările menționate vizează sectorul alimentării cu apă și al canalizării, unde a fost eliminată propunerea privind introducerea unei taxe distincte pentru contorul de apă.

Potrivit lui Radev, renegocierea unor măsuri urmărește adaptarea planului la nevoile Bulgariei și menținerea accesului la fondurile europene disponibile. Autoritățile de la Sofia trebuie să continue îndeplinirea reformelor și obiectivelor stabilite pentru ca finanțările viitoare să fie aprobate.

Executivul bulgar încearcă, de asemenea, să păstreze finanțarea europeană acordată prin Fondul pentru o Tranziție Justă, destinată regiunilor miniere Stara Zagora, Kiustendil și Pernik.

Banii sunt prevăzuți pentru sprijinirea schimbării economice în zonele afectate de reducerea activităților bazate pe cărbune și pentru dezvoltarea unor domenii cu emisii mai scăzute de carbon.

Radev a afirmat că Bulgaria dorește să colaboreze cu partenerii europeni pe baza unor proiecte și reforme care pot produce efecte concrete pentru economie și societate. Premierul a subliniat că autoritățile urmăresc păstrarea intereselor naționale în procesul de aplicare a măsurilor asumate.

„Nu îi mințim pe partenerii noștri europeni și nu facem promisiuni fără acoperire. Căutăm soluții pentru reforme și proiecte valoroase, protejând în același timp interesele Bulgariei”, a spus Radev.