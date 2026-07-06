Piața imobiliară din UE a crescut în 2025. Unde se află România în acest tablou

Vânzările de locuințe au înregistrat o evoluție pozitivă în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene în 2025, comparativ cu anul precedent. Datele disponibile indică o tendință generală de creștere a numărului de tranzacții imobiliare, pe fondul diferențelor semnificative între piețele europene.

În total, scăderi au fost raportate în 3 dintre cele 18 țări europene incluse în statistici. Este vorba despre Croația, unde tranzacțiile au coborât cu 4,1%, Bulgaria cu o diminuare de 2,5% și Polonia, unde s-a consemnat un recul de 1,1%. Aceste evoluții arată o contracție moderată pe anumite segmente ale pieței.

În contrast, potrivit Eurostat, mai multe state au consemnat creșteri importante ale volumului de locuințe vândute. Slovenia a raportat un avans de 29,9%, Lituania a înregistrat o creștere de 22,8%, iar Austria a consemnat un plus de 21,4%. Aceste variații indică dinamici diferite între piețele imobiliare din regiune.

Diferențele dintre evoluțiile negative și cele pozitive evidențiază un tablou eterogen al pieței imobiliare europene, cu ritmuri de creștere variabile în funcție de fiecare stat membru.

În 2024, raportat la 2023, piața imobiliară europeană a avut un parcurs mixt, cu scăderi în șase țări și creșteri în alte 12 state. Această distribuție arată o perioadă de ajustare la nivel regional, fără o direcție unitară.

Cele mai mari scăderi ale tranzacțiilor din 2024 au fost înregistrate în Slovenia, cu un minus de 17,7%, Croația cu 13,9% și Franța cu 9,4%. Aceste valori indică presiuni semnificative pe anumite piețe rezidențiale.

Pe de altă parte, unele state au consemnat creșteri importante ale numărului de locuințe vândute. Luxemburg a raportat un avans de 47,1%, Ungaria a înregistrat +34,8%, iar Olanda a consemnat o creștere de 17,0%. Evoluțiile sugerează diferențe majore între piețele naționale europene.

Evoluțiile din cei doi ani consecutivi evidențiază variații importante între statele membre ale Uniunii Europene, atât în direcția scăderilor, cât și a creșterilor. Datele indică faptul că schimbările de volum nu au urmat un tipar uniform la nivel regional.

Piața imobiliară din România a consemnat în 2025 o creștere a prețurilor față de anul precedent. Datele unui raport realizat de o platformă de imobiliare, transmise joi StartupCafe.ro, arată că apartamentele scoase la vânzare au fost, în medie, cu 13% mai scumpe decât în 2024.

În structura cererii, apartamentele cu trei camere au continuat să fie cele mai căutate. Acestea au apărut în 51% dintre căutările realizate în 2025, un nivel similar cu cel din 2024, după ce în 2023 interesul fusese orientat mai ales către locuințele cu două camere. Bucureștiul a rămas orașul cu cea mai dinamică activitate pe segmentul tranzacțiilor, potrivit acelorași date.

În același interval, prețurile de cerere pentru proprietățile listate pe platformă au crescut în medie cu 13% în cele mai mari zece orașe din țară. Evoluția confirmă o tendință generală de majorare a valorilor solicitate pe segmentul rezidențial urban.

În 2025, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi a ajuns la 2.020 EUR/metru pătrat, în creștere cu 6% față de 2024. Valoarea este calculată pe baza prețurilor din anunțuri, în multe cazuri fără TVA inclus.

Pentru apartamentele vechi, media a urcat la 2.212 EUR/metru pătrat, ceea ce reprezintă un avans de 20% comparativ cu anul anterior. Diferența dintre cele două segmente evidențiază ritmuri distincte de evoluție pe piață.

Cluj-Napoca rămâne orașul cu cele mai ridicate prețuri din țară, cu o medie de 3.111 EUR/metru pătrat în 2025, față de 2.737 EUR/metru pătrat în 2024. La polul opus, Reșița se menține printre cele mai accesibile reședințe de județ, cu un preț mediu de 852 EUR/metru pătrat, în creștere de la 795 EUR/metru pătrat în anul anterior.