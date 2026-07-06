Schimbarea care începe să se vadă în facturile proprietarilor de la bloc

Actualizarea fondului de reparații a devenit una dintre principalele provocări pentru asociațiile de proprietari. Resursele financiare destinate lucrărilor de întreținere și modernizare a imobilelor trebuie adaptate la noile costuri, deoarece din acest fond sunt acoperite intervenții precum schimbarea instalațiilor comune, refacerea acoperișului sau alte reparații indispensabile.

Creșterea prețurilor la materialele de construcții, majorarea tarifelor practicate de echipele de intervenție și scumpirea lucrărilor considerate până de curând minore au modificat semnificativ calculele făcute de asociații. În paralel, proprietarii solicită mai multă transparență, explicații privind cheltuielile și un calendar clar al investițiilor planificate, potrivit celor relatate de viata-la-bloc.ro.

În acest context, actualizarea fondului de reparații nu mai reprezintă doar o operațiune contabilă, ci o măsură necesară pentru evitarea întârzierilor și a disputelor dintre locatari și conducerea asociației.

„Cele mai multe blocaje apar atunci când asociațiile își păstrează bugetele pe baza unor estimări vechi de 12-18 luni. În 2026, asta nu mai funcționează”, a declarat un consultant în administrarea condominiilor din București. „O asociație de proprietari care revizuiește periodic fondul de reparații are șanse mai mari să facă lucrările la timp și să evite contribuții de urgență”.

Fondul de reparații are rolul de a finanța intervențiile indispensabile pentru păstrarea clădirii în stare bună de funcționare și siguranță. Printre acestea se numără lucrările de hidroizolație, înlocuirea instalațiilor, reparațiile la subsol, lift, fațadă sau instalațiile electrice. În numeroase imobile, astfel de intervenții nu mai pot fi amânate fără riscuri importante pentru proprietari.

Necesitatea actualizării bugetului este influențată și de evoluția rapidă a costurilor. Datele Institutului Național de Statistică referitoare la indicele lucrărilor de construcții arată că prețurile pentru lucrările de reparații și întreținere au înregistrat variații importante în ultimii ani, situație reflectată direct în devizele primite de asociații.

În practică, o lucrare evaluată la începutul anului la 20.000 de lei poate ajunge după câteva luni la 24.000 sau chiar 26.000 de lei, odată cu actualizarea costurilor pentru materiale și manoperă.

„În administrarea de condominii, cea mai sănătoasă abordare este bugetarea pe scenarii”, explică un analist din piața rezidențială. „Nu contează doar cât costă azi o reparație, ci și dacă asociația poate acoperi o creștere de 10-15% fără să blocheze alte cheltuieli esențiale.”

Tot mai mulți proprietari urmăresc modul în care sunt stabilite contribuțiile și solicită explicații privind majorările fondului de reparații. O asociație care prezintă din timp motivele actualizării și modul de calcul al sumelor are șanse mai mici să se confrunte cu refuzul plății cotelor sau cu acțiuni de contestare în instanță.

Stabilirea noului buget presupune, înainte de toate, o analiză realistă a necesităților clădirii. Administratorul, președintele și comitetul executiv trebuie să pornească de la lista lucrărilor planificate pentru 2026 și de la devize actualizate, nu de la valorile utilizate în anul precedent. Pentru imobilele vechi, unde instalațiile și-au depășit durata normală de funcționare, această etapă este deosebit de importantă.

Un buget echilibrat include, în mod obișnuit, trei categorii principale de cheltuieli: lucrările urgente care nu suportă amânare, precum:

infiltrațiile,

avariile la lift sau degradările structurale;

lucrările preventive, cum sunt etanșările, verificările tehnice și înlocuirile punctuale;

precum și o rezervă de 10-20% destinată eventualelor scumpiri sau situațiilor neprevăzute.

Potrivit specialiștilor de la Crown Gate Development, tendința observată pe piața rezidențială din București arată că proprietarii care cunosc costurile reale de întreținere și reparații iau decizii mai bine fundamentate atunci când cumpără sau administrează o locuință.

Un exemplu practic arată impactul actualizării fondului de reparații. Pentru o asociație cu 80 de apartamente și un program anual de lucrări estimat la 96.000 de lei, contribuția lunară este de aproximativ 100 de lei pentru fiecare apartament.

Dacă valoarea bugetului crește cu 15%, până la 110.400 de lei, contribuția ajunge la aproximativ 115 lei lunar pentru fiecare proprietar. Diferența este redusă la nivel individual, însă poate face diferența între realizarea lucrărilor și amânarea acestora.

Transparența rămâne o obligație importantă pentru toate asociațiile de proprietari. Proprietarii trebuie informați cu privire la valoarea inițială a fondului de reparații, cheltuielile efectuate, devizele actualizate pentru lucrările planificate în 2026, perioada estimată pentru executarea acestora și hotărârea adunării generale prin care este aprobat noul nivel al contribuției.

De asemenea, Legea nr. 196/2018 prevede că hotărârile importante adoptate de adunarea generală trebuie consemnate în mod clar, iar administratorul trebuie să poată justifica atât sumele încasate, cât și cheltuielile efectuate. În asociațiile unde evidența financiară este bine organizată, disputele privind fondul de reparații apar mai rar și sunt soluționate mai ușor.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este păstrarea aceleiași contribuții anuale fără actualizarea valorii fondului. În timp, această practică generează un deficit care devine evident atunci când trebuie executată o lucrare de amploare.

O altă eroare constă în utilizarea fondului de reparații pentru cheltuieli curente, ceea ce reduce resursele disponibile pentru investițiile destinate întreținerii clădirii.

O altă problemă întâlnită este lipsa unei prioritizări a intervențiilor. Unele asociații aleg să realizeze mai întâi lucrări cu impact vizual, dar fără caracter urgent, în timp ce amână reparațiile tehnice care pot preveni avarii costisitoare. Un exemplu este renovarea casei scării înainte de eliminarea infiltrațiilor de la terasă. Aspectul clădirii se îmbunătățește temporar, însă degradarea continuă, iar costurile cresc.

„În 2026, blocurile care economisesc prost ajung să plătească dublu”, a explicat un auditor financiar specializat în administrarea condominiilor. „Nu lipsa banilor este problema principală, ci lipsa unui calendar clar. O asociație de proprietari care împarte lucrările pe etape și actualizează fondul trimestrial gestionează mai bine riscurile”.

Situațiile întâlnite în numeroase ansambluri rezidențiale vechi din marile orașe confirmă această realitate. Reparațiile importante la subsol sau la terasă pot ajunge la valori de ordinul zecilor de mii de lei, iar dacă fondul nu este suficient alimentat, asociația este nevoită să solicite contribuții suplimentare într-un interval foarte scurt. În astfel de cazuri, restanțele la plată tind să crească exact în momentul în care presiunea financiară este mai ridicată.

Proprietarii pot urmări modul în care sunt folosiți banii solicitați prin rapoarte periodice privind fondul de reparații. Publicarea trimestrială a situației financiare la avizier sau transmiterea documentelor în format electronic contribuie la reducerea neînțelegerilor și oferă o imagine clară asupra execuției bugetare.

Tot mai multe asociații utilizează instrumente digitale pentru transmiterea listelor de plată, proceselor-verbale și ofertelor primite pentru lucrările planificate. Comunicarea rapidă facilitează accesul proprietarilor la informațiile privind administrarea imobilului și crește nivelul de transparență.

Această evoluție influențează și piața imobiliară. Potențialii cumpărători sunt interesați nu doar de prețul apartamentului, ci și de modul în care este administrată clădirea.

Existența unui fond de reparații alimentat constant și a unei evidențe clare privind cheltuielile reprezintă elemente analizate inclusiv de consultanții imobiliari. Specialiștii de la Crown Gate Development arată că transparența referitoare la costurile comune a devenit un criteriu tot mai important în evaluarea unei locuințe premium.