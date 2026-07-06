România rămâne sub monitorizare internațională. Raport Moneyval: Mai sunt deficiențe în combaterea spălării banilor

România a făcut noi pași pentru consolidarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, însă autoritățile mai au de remediat o serie de deficiențe pentru a se alinia pe deplin standardelor internaționale. Concluzia apare în cel mai recent raport publicat de Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (Moneyval), organism al Consiliului Europei.

Documentul arată că, față de evaluarea precedentă din iunie 2025, România și-a îmbunătățit nivelul de conformitate în mai multe domenii importante, însă va rămâne în continuare sub procedura de monitorizare sporită.

Potrivit raportului Moneyval, autoritățile române au reușit să își îmbunătățească nivelul de conformitate tehnică în ceea ce privește două recomandări formulate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI/FATF).

Este vorba despre recomandările referitoare la aplicarea sancțiunilor financiare specifice în domeniul combaterii terorismului, finanțării terorismului și prevenirii proliferării armelor de distrugere în masă.

Ca urmare a progreselor realizate, cele două recomandări sunt evaluate în prezent ca fiind „în mare parte conforme”, ceea ce reprezintă o îmbunătățire față de evaluarea anterioară.

Raportul evidențiază însă că progresele sunt limitate în cazul altor recomandări esențiale formulate de GAFI.

Printre domeniile în care România trebuie să continue reformele se numără:

cooperarea și coordonarea la nivel național;

supravegherea organizațiilor non-profit;

legislația privind secretul instituțiilor financiare;

monitorizarea persoanelor expuse politic;

transparența privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice;

colectarea și menținerea statisticilor necesare pentru evaluarea eficienței sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Moneyval apreciază că în toate aceste domenii România a făcut doar progrese limitate, ceea ce înseamnă că sunt necesare măsuri suplimentare pentru îndeplinirea standardelor internaționale.

Raportul oferă și o imagine de ansamblu asupra nivelului de conformitate al României cu cele 40 de recomandări formulate de GAFI.

Potrivit evaluării actuale:

România este conformă cu 7 recomandări;

este „în mare parte conformă” cu 20 de recomandări;

este parțial conformă cu 13 recomandări.

Un aspect pozitiv remarcat de experți este faptul că România nu este evaluată ca fiind neconformă la niciuna dintre cele 40 de recomandări analizate.

Deși raportul consemnează progrese față de evaluarea precedentă, acestea nu sunt considerate suficiente pentru ieșirea din procedura de monitorizare sporită.

Moneyval precizează că România va continua să fie monitorizată și va trebui să prezinte un nou raport privind măsurile adoptate în domeniul prevenirii spălării banilor, finanțării terorismului și combaterii finanțării proliferării armelor de distrugere în masă.

Următoarea raportare este programată pentru mai 2027.

Moneyval este organismul de monitorizare al Consiliului Europei specializat în evaluarea modului în care statele aplică standardele internaționale privind combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă.

Comitetul funcționează ca organism regional afiliat Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI/FATF) și analizează atât cadrul legislativ al statelor evaluate, cât și eficiența cu care acesta este pus în practică.

În prezent, Moneyval reunește 35 de jurisdicții, dintre care 32 sunt evaluate exclusiv de acest organism, pe baza standardelor internaționale adoptate în domeniul combaterii criminalității financiare.

Raportul publicat luni arată că România se află pe o traiectorie de îmbunătățire, însă autoritățile trebuie să continue reformele pentru a consolida mecanismele de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și pentru a îndeplini integral recomandările formulate de experții internaționali.