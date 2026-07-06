România pierde zeci de mii de locuri de muncă. Cristian Socol: Țara traversează o criză economică și socială profundă
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România se confruntă cu o deteriorare accentuată a pieței muncii, pe fondul inflației, concedierilor și scăderii puterii de cumpărare, susține profesorul universitar Cristian Socol. Într-o analiză, economistul afirmă că problemele actuale depășesc o simplă recesiune tehnică și indică existența unei crize economice și sociale profunde.
Cristian Socol susține că România se confruntă cu o criză economică structurală
Profesorul universitar Cristian Socol consideră că transformarea unei probleme bugetare într-o criză economică structurală este rezultatul unor decizii greșite de politică macroeconomică.
Potrivit acestuia, pierderea accelerată a locurilor de muncă nu poate fi explicată în principal prin extinderea utilizării inteligenței artificiale, ci prin modul în care au fost fundamentate și implementate măsurile economice.
Economistul afirmă că evoluția principalilor indicatori ai pieței muncii confirmă agravarea situației economice și sociale, transmite Mediafax.
România are cel mai ridicat „Indice al mizeriei” din Uniunea Europeană
Analiza arată că România înregistrează în prezent cel mai ridicat „Misery Index” din Uniunea Europeană.
Acest indicator, dezvoltat de economistul Arthur Okun, este calculat prin însumarea ratei inflației și a ratei șomajului și este utilizat pentru a măsura impactul economic resimțit de populație.
Potrivit datelor Eurostat invocate de Cristian Socol, indicele României a ajuns la 15,8, cel mai ridicat nivel din ultimele 35 de luni. Economistul susține că această valoare indică faptul că populația resimte simultan efectele inflației ridicate și dificultățile de pe piața muncii.
Peste 60.000 de locuri de muncă au dispărut într-un singur an, iar industria este cea mai afectată
Conform datelor Institutului Național de Statistică prezentate în analiză, numărul salariaților din România a scăzut cu 60.100 persoane între aprilie 2025 și aprilie 2026, de la 5.176.700 la 5.116.600.
Cristian Socol arată că aproximativ 83% dintre locurile de muncă pierdute provin din industrie, în special din industria prelucrătoare, ceea ce indică o diminuare a competitivității acestui sector și un risc de dezindustrializare.
Analiza menționează și pierderea a aproximativ 7.900 de locuri de muncă în învățământ, domeniu despre care economistul spune că a fost afectat de măsurile adoptate în ultimul an.
Șomajul în rândul tinerilor a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu
Profesorul universitar atrage atenția asupra evoluției șomajului în rândul persoanelor cu vârste între 15 și 24 de ani.
Potrivit datelor analizate, rata șomajului în această categorie a crescut de la 24,6% în trimestrul al doilea din 2025 la 28,8% în primul trimestru din 2026, cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani.
Cristian Socol afirmă că aproape unul din trei tineri este șomer și explică această evoluție prin vulnerabilitatea mai mare a tinerilor în perioade de criză economică, invocând teoriile economice „Insider-Outsider” și „Capitalului Uman”.
Companiile resimt o relaxare a pieței muncii, însă angajații pierd din puterea de cumpărare
Analiza citează și ultimul Raport asupra inflației publicat de Banca Națională a României, care indică o detensionare a pieței muncii din perspectiva angajatorilor.
Potrivit documentului, ritmul de creștere al salariilor s-a temperat, unele companii și-au ajustat schemele de personal, iar numărul firmelor care reclamă lipsa forței de muncă a scăzut.
În schimb, Cristian Socol susține că situația este diferită pentru angajați, care se confruntă cu cea mai puternică reducere a puterii de cumpărare din ultimii 15 ani.
Economistul afirmă că au fost înregistrate zece luni consecutive de scădere a puterii de cumpărare a salariilor. Potrivit analizei, aceasta s-a redus cu aproximativ 5% în industrie, cu 4% în construcții și cu aproximativ 14% în învățământ și administrația publică, în timp ce în sănătate diminuarea este estimată la 9%.
Economistul avertizează asupra efectelor pe termen lung asupra economiei
Cristian Socol subliniază că pierderea locurilor de muncă are consecințe care depășesc impactul imediat asupra veniturilor populației.
În opinia sa, pentru tinerii aflați la începutul carierei, dificultatea de a găsi un loc de muncă poate întârzia acumularea experienței profesionale, reduce veniturile viitoare și favoriza apariția fenomenului cunoscut în macroeconomie drept „efectul lucrătorului descurajat”, prin care persoanele renunță să mai caute un loc de muncă.
Potrivit analizei, extinderea acestui fenomen poate afecta pe termen lung participarea la piața muncii, productivitatea, dezvoltarea capitalului uman și ritmul de convergență economică al României.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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