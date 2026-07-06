Mii de angajați străini plătesc CASS, dar sunt refuzați la medic. Patronatul angajatorilor cere intervenția autorităților

Mii de cetățeni străini care lucrează legal în România și achită lunar contribuția la asigurările sociale de sănătate nu pot beneficia de servicii medicale din cauza unor probleme administrative și informatice, avertizează Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM).

Reprezentanții organizației susțin că persoanele afectate își îndeplinesc toate obligațiile fiscale, însă nu apar în sistemul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) ca fiind asigurate, motiv pentru care sunt refuzate atunci când solicită consultații sau tratamente în sistemul public.

Potrivit PIFM, situația nu este cauzată de lipsa unui cadru legislativ, ci de o deficiență administrativă și tehnică.

Organizația precizează că, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006, cetățenii străini care îndeplinesc condițiile legale și pentru care angajatorii achită contribuțiile de sănătate ar trebui să dobândească automat calitatea de asigurat. Deși contribuțiile sunt raportate prin declarația fiscală D112 și plătite către stat, informațiile nu sunt preluate automat în sistemul informatic al CNAS.

În consecință, numeroși salariați figurează în continuare fără asigurare medicală, chiar dacă toate obligațiile fiscale au fost respectate.

Patronatul afirmă că firmele membre se confruntă constant cu trei situații.

Prima categorie este reprezentată de cetățenii străini care nu sunt înregistrați ca asigurați nici după obținerea permisului de ședere, deși contribuțiile la sănătate au fost reținute și virate către bugetul de stat.

A doua situație privește persoanele care nu apar deloc în sistemul CNAS. În aceste cazuri, angajatorii sunt obligați să depună câte o solicitare scrisă pentru fiecare salariat, adresată casei de asigurări competente.

Cea de-a treia problemă apare în cazul companiilor care au un număr mare de angajați străini. Acestea reclamă că solicitările sunt respinse sau rămân nesoluționate, din cauza lipsei de personal la nivelul instituțiilor responsabile.

În opinia PIFM, un proces care ar trebui să funcționeze automat a fost transferat în sarcina angajatorilor, ceea ce face aproape imposibilă actualizarea rapidă a situației pentru sute sau chiar mii de salariați.

Patronatul arată că, printr-un răspuns oficial transmis organizației, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a confirmat că persoanele care au reședința legală în România, dovedită prin permisul de ședere, îndeplinesc condițiile pentru a fi asigurate în sistemul public de sănătate.

Cu toate acestea, PIFM susține că blocajul apare deoarece sistemele informatice ale instituțiilor implicate nu comunică eficient între ele.

Organizația indică lipsa interoperabilității dintre bazele de date ale Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și CNAS. Deși toate informațiile privind contribuțiile și documentele de ședere există deja în evidențele statului, acestea nu sunt transferate automat între instituții.

În adresele transmise Ministerului Finanțelor, Ministerului Sănătății și CNAS, PIFM solicită modificarea modului de funcționare a sistemului, fără schimbarea legislației.

Printre măsurile propuse se numără:

actualizarea automată a calității de asigurat pe baza informațiilor deja raportate prin declarația D112;

interconectarea sistemelor informatice ale IGI, ANAF și CNAS pentru schimbul automat de date;

introducerea unei proceduri electronice prin care angajatorii cu mulți salariați să poată transmite solicitările în bloc;

stabilirea unui termen legal pentru soluționarea acestor cereri;

recunoașterea calității de asigurat pe întreaga perioadă în care contribuția este plătită, inclusiv în intervalul de 90 de zile prevăzut de lege după expirarea documentului de ședere;

înființarea unui punct de contact dedicat angajatorilor care gestionează un număr mare de lucrători străini, până la implementarea soluțiilor tehnice definitive.

Vicepreședintele Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă, Corina Constantin, afirmă că problema poate fi rezolvată fără modificarea legislației existente.

„Vorbim despre oameni care muncesc legal, plătesc taxe şi contribuţii la zi, dar care, atunci când au nevoie de un medic, sunt trimişi acasă pentru că nu apar în sistem. Nu cerem nicio favoare şi nicio schimbare de lege, cerem ca un sistem care primeşte deja toate datele necesare să îşi facă treaba automat. Este o chestiune de bun-simţ administrativ şi de respect faţă de nişte oameni care îşi îndeplinesc toate obligaţiile”, a declarat Corina Constantin.

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă reprezintă companii și organizații implicate în recrutarea și gestionarea formalităților de imigrare și angajare pentru cetățenii străini care lucrează legal în România și susține că remedierea acestor disfuncționalități este esențială atât pentru respectarea drepturilor angajaților, cât și pentru buna funcționare a pieței muncii.