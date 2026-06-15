Recrutarea muncitorilor străini, blocată. Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă reclamă probleme grave

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM) avertizează că procesul de recrutare a lucrătorilor din afara Uniunii Europene este afectat de probleme majore după introducerea noilor reglementări. Reprezentanții organizației susțin că platforma digitală prin care ar trebui gestionate acreditările și avizele nu funcționează, iar activitatea agențiilor de recrutare este practic blocată.

Potrivit patronatului, situația riscă să genereze dificultăți pentru numeroși angajatori care se confruntă deja cu deficit de personal în mai multe sectoare economice.

PIFM afirmă că implementarea noilor măsuri a fost realizată fără o perioadă de tranziție adecvată, ceea ce a creat blocaje importante în activitatea agențiilor de recrutare.

Organizația susține că platforma digitală care ar trebui să permită acreditarea și avizarea agențiilor este nefuncțională, iar firmele nu se pot înregistra în noul sistem.

Potrivit comunicatului transmis de patronat, singurele recrutări care mai pot fi valorificate sunt cele finalizate înainte de luna aprilie 2026.

Reprezentanții organizației afirmă că, după acel moment, procesul de aducere a lucrătorilor străini în România a fost practic suspendat.

„Implementarea grăbită a noilor reglementări, fără măsuri tranzitorii adecvate, a paralizat activitatea agenţiilor de recrutare şi pune în pericol accesul angajatorilor români la resurse umane esenţiale pentru funcţionarea economiei. Platforma digitală prin care trebuia să se desfăşoare întregul proces de acreditare şi avizare este nefuncţională, agenţiile nu se pot acredita în noua platformă, iar singurele recrutări pe care angajatorii le mai pot valorifica sunt cele finalizate înainte de luna aprilie 2026. Începând cu acel moment, procesul de aducere a lucrătorilor străini în România a fost practic suspendat”, a transmis PIFM, într-un comunicat.

Potrivit organizației, proiectul legislativ a ajuns în prezent în Camera Deputaților, iar reprezentanții mediului privat speră că problemele identificate vor fi corectate în procesul parlamentar.

PIFM consideră necesară clarificarea regimului contractului tripartit și a răspunderii pentru faptele unor terți implicați în procesul de recrutare.

De asemenea, patronatul solicită actualizarea mai rapidă a listei profesiilor deficitare și eliminarea plafonării numărului de lucrători care pot fi recrutați în funcție de efectivul mediu de personal din anul anterior.

Organizația susține că această limitare afectează în special întreprinderile mici și mijlocii, care au nevoie de flexibilitate pentru a răspunde cererii din piață.

Un alt punct criticat de PIFM vizează modelele de contracte aprobate recent prin ordin al ministrului Muncii. Patronatul susține că introducerea unui contract de muncă special destinat lucrătorilor străini creează dificultăți administrative și generează costuri suplimentare pentru angajatori.

Potrivit organizației, anumite prevederi sunt dificil sau imposibil de aplicat în practică și intră în conflict cu regulile generale prevăzute de Codul muncii.

Reprezentanții patronatului consideră că noile obligații birocratice vor afecta în mod deosebit firmele mici și mijlocii, care dispun de resurse administrative limitate.

„Aceste modele de contracte, inclusiv un contract de muncă special pentru străini, afectează în mod serios Codul muncii şi includ prevederi care sunt imposibil de transpus în practică. De asemenea, administrarea acestor noi contracte este birocratică, creşte costurile de administrare şi va afecta angajatorii mici şi mijlocii”, arată PIFM.

PIFM contestă și mecanismul prin care agențiile de recrutare pot fi sancționate atunci când rata de respingere a vizelor de muncă depășește pragul de 30%.

Conform regulilor actuale, agențiile riscă suspendarea activității, deși decizia privind acordarea sau respingerea vizei este luată exclusiv de autoritățile consulare.

Președintele PIFM, Romulus Badea, a explicat că această prevedere descurajează explorarea unor noi piețe de recrutare și limitează posibilitatea identificării unor categorii de lucrători care s-ar putea integra mai ușor în România.

„Respingerea vizei de muncă este cuantificată în limita a 30% la agenţia de recrutare şi duce la suspendarea activităţii. Acest lucru, deşi la momentul respectiv nu reprezintă niciun pericol, pentru că străinul nu a ajuns la noi în ţară, ne descurajează să explorăm noi pieţe de recrutare, unde am putea găsi lucrători cu calificări mai bune sau mai compatibili cu societatea noastră”, a declarat preşedintele PIFM, Romulus Badea.

Acesta a arătat că statele din America de Sud reprezintă o opțiune atractivă din perspectiva apropierii culturale, religioase și lingvistice, însă actualele sancțiuni îi determină pe recrutori să evite astfel de piețe.

Reprezentanții organizației spun că au atras atenția încă de la început asupra riscurilor asociate implementării noului portal digital și au solicitat ca vechiul sistem să funcționeze în paralel cu cel nou până la finalul anului.

Potrivit lui Romulus Badea, lipsa unor măsuri tranzitorii clare a generat numeroase disfuncționalități la nivelul instituțiilor implicate în proces.

„Ştiam dinainte că va necesita o perioadă de tranziţie, în care ideal ar fi mers în paralel cele două sisteme. Am solicitat tranziţie până la finalul anului, iar ordonanţa de urgenţă a luat prin surprindere pe toată lumea, inclusiv autorităţile. Lipsa măsurilor tranzitorii clare a dus la tot felul de disfuncţionalităţi din partea instituţiilor implicate”, a afirmat Romulus Badea.

PIFM reclamă și faptul că Inspectoratul General pentru Imigrări încadrează unele dosare incomplete la categoria „neprezentare”, fără emiterea unei respingeri oficiale și fără posibilitatea completării documentelor lipsă.

Patronatul consideră că această practică afectează atât agențiile de recrutare, cât și angajatorii care depind de forța de muncă din afara Uniunii Europene pentru desfășurarea activității.