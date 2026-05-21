Noile reguli ANAF au fost adoptate în contextul modificărilor recente aduse Codului fiscal și stabilesc modul în care instituția poate recalcula din oficiu contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice.

Potrivit Ordinului nr. 603/2026, procedura îi vizează în special pe contribuabilii care aleg să plătească voluntar CASS pentru a beneficia de asigurare medicală în sistemul public de sănătate. Sunt incluse persoanele care obțin venituri din chirii, drepturi de autor, investiții, activități agricole, silvicultură, piscicultură sau alte surse pentru care contribuția nu este reținută automat în toate cazurile.

În aceeași categorie intră și persoanele fără venituri care optează pentru plata contribuției la sănătate, precum și cele care realizează venituri pentru care, în mod normal, nu datorează CASS, dar aleg să contribuie pentru a avea calitatea de asigurat.

Documentul reglementează inclusiv situația persoanelor aflate în întreținerea unui contribuabil pentru care acesta a optat să achite contribuția la sănătate. Dacă persoana aflată în întreținere decedează în perioada pentru care era asigurată, ANAF poate recalcula contribuția aferentă perioadei respective.

Prin mecanismul de „recalculare din oficiu”, instituția fiscală poate modifica valoarea contribuției fără solicitarea persoanei vizate, atunci când constată schimbări privind situația fiscală, perioada de asigurare sau condițiile în care a fost exercitată opțiunea de plată a CASS.

Practic, ANAF va putea corecta automat diferențele identificate între datele declarate și informațiile existente în evidențele fiscale. În urma acestor verificări, contribuabilii pot primi decizii de recalculare direct prin corespondență, fără să fi depus declarații sau cereri suplimentare.

Noul ordin aprobă și documentele oficiale care vor fi utilizate în această procedură administrativă. Este vorba despre:

„Referat privind recalcularea contribuției de asigurări sociale de sănătate”;

„Decizie de recalculare din oficiu a contribuției de asigurări sociale de sănătate”.

Totodată, actul normativ abrogă Ordinul ANAF nr. 493/2022, care reglementa până acum procedura privind recalcularea contribuției la sănătate.

Potrivit referatului care a stat la baza aprobării noului ordin, modificările au devenit necesare după schimbările introduse în Codul fiscal referitoare la încetarea obligației de plată și la categoriile de persoane care pot opta pentru plata CASS în cursul anului fiscal.

Pentru contribuabilii vizați, noua procedură ANAF poate avea efecte directe asupra sumelor datorate și asupra perioadei în care sunt considerați asigurați în sistemul public de sănătate.

În practică, recalcularea poate duce atât la majorarea obligațiilor de plată, cât și la diminuarea acestora, în funcție de datele identificate de autoritățile fiscale în urma verificărilor efectuate.

De asemenea, modificările pot influența perioada pentru care o persoană beneficiază de calitatea de asigurat, în special în cazul celor care au optat voluntar pentru plata contribuției la sănătate.

Specialiștii atrag atenția că persoanele vizate nu trebuie să depună automat cereri de actualizare, însă este important să urmărească notificările și corespondența transmisă de ANAF, deoarece deciziile de recalculare pot produce efecte directe asupra statutului fiscal și asupra accesului la servicii medicale în sistemul public.

Principalele schimbări introduse de ANAF prin Ordinul nr. 603/2026 privind recalcularea CASS: