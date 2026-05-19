Pensionarii care scapă de CASS la pensie în 2026. Este vorba despre românii care primesc pensie din România, dar locuiesc permanent într-un alt stat și sunt deja asigurați medical acolo.

Conform unui ordin publicat de Casa Națională de Pensii Publice și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pensionarii care au reședința într-un stat din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Marea Britanie sau Elveția pot solicita exceptarea de la plata CASS în România.

Măsura se aplică exclusiv persoanelor care fac dovada că sunt deja asigurate în sistemul de sănătate din țara în care locuiesc.

Astfel, un pensionar român stabilit în:

Italia;

Spania;

Germania;

Franța;

Belgia;

Marea Britanie;

Elveția;

sau în orice alt stat european eligibil poate cere eliminarea contribuției de sănătate reținute din pensia primită din România.

Din august 2025, pensionarii care încasează pensii mai mari de 3.000 de lei plătesc CASS de 10% pentru suma care depășește acest plafon.

Exemplu:

pensie de 4.000 lei;

suma impozabilă pentru CASS: 1.000 lei;

contribuția reținută: 100 lei lunar.

Măsura a generat numeroase nemulțumiri în rândul pensionarilor, mai ales în contextul în care indexările promise pentru 2025 și 2026 nu au mai fost aplicate.

Etapă Ce trebuie să facă pensionarul Detalii importante 1. Depunerea solicitării Pensionarul trebuie să depună o cerere oficială pentru scutirea de CASS Exceptarea de la plata contribuției nu se aplică automat 2. Dovada asigurării medicale Trebuie transmise documente care atestă că persoana este asigurată medical în statul de reședință Documentele trebuie să fie valabile și recunoscute conform legislației europene 3. Instituția unde se trimit actele Cererea și documentele se transmit către casa de asigurări de sănătate aferentă casei teritoriale de pensii Instituția competentă este cea care gestionează dosarul de pensie 4. Modalități de transmitere Actele pot fi trimise prin poștă, e-mail, fax sau prin reprezentant legal Pensionarii din străinătate nu sunt obligați să se prezinte personal 5. Analizarea dosarului Autoritățile verifică documentele depuse Termenul de analiză este de maximum 30 de zile de la înregistrare 6. Aprobarea scutirii Dacă documentele sunt acceptate, pensionarul nu mai plătește CASS în România Persoana pierde însă calitatea de asigurat în sistemul medical românesc

Document Denumire completă La ce folosește Formular A1 Certificat privind legislația de securitate socială aplicabilă Confirmă statul în care pensionarul este asigurat social și medical PM/RO 101 Certificat privind legislația aplicabilă Atestă sistemul de asigurări sociale competent pentru titular MD/RO 101 Certificat privind legislația aplicabilă Stabilește legislația de securitate socială aplicabilă persoanei respective Formular E104 / document S041 Atestat privind perioadele de asigurare, muncă sau rezidență Demonstrează perioadele de asigurare medicală într-un alt stat QUE/ROU 104 Atestat privind perioadele de asigurare în Québec Utilizat pentru pensionarii care au contribuții sau rezidență în Québec SRB/RO 104 Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare Confirmă perioadele de asigurare realizate în Serbia și România

Autoritățile precizează că pensionarii exceptați de la plata contribuției își pierd automat calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate din România.

Practic, persoana va beneficia de servicii medicale prin sistemul țării în care este asigurată și nu prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate din România.

Din acest motiv, specialiștii recomandă ca pensionarii să verifice cu atenție condițiile de acoperire medicală înainte de a solicita scutirea de CASS.

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri este cel al unui pensionar român stabilit în Germania, care a obținut în instanță eliminarea contribuției CASS reținute din pensia sa din România.

Acesta a demonstrat că:

este rezident fiscal în Germania;

contribuie deja la sistemul german de sănătate;

beneficiază de asigurare medicală completă în statul german.

După mai multe sesizări și procese împotriva instituțiilor române, pensionarul a obținut suspendarea reținerii CASS și a solicitat inclusiv restituirea sumelor deja oprite.

În paralel, Curtea Constituțională a României analizează mai multe excepții de neconstituționalitate privind aplicarea CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei.

Mai mulți pensionari susțin că măsura încalcă principiile constituționale privind dreptul la pensie și protecția socială.

O eventuală decizie favorabilă ar putea avea impact asupra a milioane de pensionari și asupra sumelor deja reținute de stat sub formă de contribuții la sănătate.

Pentru pensionarii care locuiesc în afara României, noul ordin reprezintă o posibilitate concretă de eliminare a contribuției CASS din pensie.

Totuși, procedura necesită:

depunerea unei cereri explicite;

transmiterea documentelor justificative;

confirmarea statutului de asigurat în statul de reședință.

Fără aceste documente, contribuția la sănătate va continua să fie reținută din pensia plătită de statul român.